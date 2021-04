Junge Spitze führt jetzt die Friedberger Wasserwacht

Die Retter wählen einen Vorstand mit neuen Mitgliedern. Die Probleme beim Nachwuchs bleiben allerdings bestehen – obwohl es Angebote gibt.

Die Wasserwacht Friedberg hat eine neue Vorstandschaft. Sie besteht hauptsächlich aus jungen Leuten, die zum ersten Mal das Amt in der Ortsgruppenleitung innehaben. Nur Theresa Stockmaier als Jugendleiterin bleibt aus der vorangegangenen Wahlperiode erhalten. Es hatten sich viele junge Gesichter zur Wahl gestellt und wurden auch einstimmig gewählt.

Die neue Vorstandschaft besteht aus: Michael Käser als Vorsitzender, Moritz Steinkohl als stellvertretender Vorsitzender, Patrick Schneider als Technischer Leiter, Vincent Müller als stellvertretender Technischer Leiter, Jugendleiterin ist weiterhin Theresa Stockmaier, neue stellvertretende Jugendleiterin wird Julia Kiemer und den Job des Kassiers übernimmt Marie Stockmaier.

Über 3.000 Stunden Jugendarbeit mit 60 Kindern und Jugendlichen

Ein Vortrag in der digitalen Jahreshauptversammlung zeigte die Leistungen des ehrenamtlichen Teams. Trotz verschiedener Beschränkungen 2020 wurden 1.868 ehrenamtliche Stunden beim Wachdienst am Friedberger See und bei Einsätzen im Landkreis geleistet, sowie über 3.000 Stunden Jugendarbeit mit 60 Kindern und Jugendlichen. Auch wenn die Zahlen und die neue Vorstandschaft etwas anderes vermuten lassen, hat auch die Wasserwacht mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. So werden von den 60 Kindern und Jugendlichen vermutlich nur rund 15 jemals aktiven Dienst in der Wasserwacht leisten, vermutet Jugendleiterin Stockmaier. „Gerade Corona macht es hier trotz unseres Angebots von Online-Gruppenstunden, Videostunden, Schnitzeljagden und dem Jugendmagazin nicht leichter, Kinder und Jugendliche bei der Wasserwacht im Ehrenamt zu halten.“

Dennoch setzt sich die neue Vorstandschaft große Ziele: „Wir müssen viel Wert auf unsere Jugend und die Ausbildung unserer Jungaktiven legen, damit wir weiterhin einen ehrenamtlichen Wachdienst am Baggersee Friedberg leisten können.“ Zu den Zielen für dieses Jahr gehören im ersten Zug die Ausbildung von drei Rettungstauchern für die Ortsgruppe sowie Anschaffungen wie eine Drohne mit Wärmebildkamera zur Vermisstensuche.

„Für diese Anschaffungen wird aber dringend die Unterstützung von Sponsoren benötigt, die finanziellen Mittel der Ortsgruppe reichen hierfür leider nicht aus“, erklärt der technische Leiter Patrick Schneider.

