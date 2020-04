Junge Union Dasing: Weitere Schritte müssen folgen

Die Junge Union ist erstmals in Dasings Gemeinderat vertreten. Nun sind die Politik und die Jugend gefragt.

Der Dasinger Gemeinderat hat es in der Vergangenheit verpasst, die Jugend abzuholen. Ein Jugendparlament ist quasi nicht existent, die Anstrengungen, es wiederzubeleben, verliefen im Sand. Das soll sich nun mit der Wahl der der Vertreter der Jungen Union in den Gemeinderat ändern. Bewusst habe seine Partei, so der CSU-Bürgermeisterkandidat Markus Waschka, auf Stimmen verzichtet, um der JU eine „junge Liste“ zu ermöglichen. Diese hat nun zwei Sitze im Gemeinderat. Dieser Verzicht ist als Zeichen zu werten, dass die CSU gewillt ist, der Jugend eine Plattform zu geben. Auch der designierte Bürgermeister Andreas Wiesner von den Freien Wählern betont, wie wichtig die Zusammenarbeit sei. Richtig so, denn Dasing muss mehr für die Jugend tun.

Das Jugendparlament in Dasing könnte wiederbelebt werden

Dazu muss jedoch auch die Jugend ihren Teil beitragen und tragfähige Konzepte für ein Jugendparlament einbringen. Ansonsten nützen alle Bestrebungen nichts. Entscheidend hierbei: Sich nicht von Startschwierigkeiten entmutigen zu lassen und konsequent das Ziel verfolgen. Der erste Schritt mit der Integration der JU ist getan, jedoch müssen nun der zweite und der dritte Schritt folgen. Möglichkeiten gibt es viele. Zum Beispiel das Jugendparlament wiederbeleben. Dieses Gremium hätte eine Chance, wenn die Politik auf die Jugend zugehen würde und diese sich in einem weniger verbindlichen Rahmen versammeln könnte. Dann wäre der Einstieg für die Jugendlichen leichter.

