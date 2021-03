12:01 Uhr

Junge Union Friedberg macht beim Wohnungsbau Druck

Plus Junge Friedberger müssen ins Umland ziehen, weil sie sich ihre Heimatstadt nicht mehr leisten können. Die Junge Union kritisiert, dass dieses Thema in den vergangenen Jahren zu kurz kam.

Die Junge Union Friedberg schlägt Alarm: Sie fürchtet, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum junge Menschen zum Abwandern zwingt und dass sich ihre Heimatstadt damit zum Nachteil verändert. Die Forderung der CSU-Nachwuchsorganisation an die Stadtpolitik ist klar.

Ohne Unterstützung durch die Eltern oder geschenkte beziehungsweise geerbte Grundstücke sei eine eigene Immobilie in Friedberg nicht stemmbar, so Ludwig Bicker und Franziska Trinkl vom JU-Ortsvorstand Friedberg. Betroffen davon sehen sie viele Berufseinsteiger oder junge Menschen mit einer Arbeit im öffentlichen Dienst und in systemrelevanten Berufen - wie im Einzelhandel oder Pflegesektor. Eine Generation junger, heimatverbundener Friedberger ziehe in umliegende Landkreise, Städte oder Gemeinden.

Friedberg droht zum Schlafort zu werden

"Dieser Wegzug bedeutet langfristig einen enormen Verlust für alle gesellschaftlichen Bereiche und hat zur Folge, dass Friedberg immer mehr zu einem Schlafort wird", heißt es in einer Presseerklärung zur Friedberger Wohnungspolitik. Aufgrund ihrer tiefen Verwurzelung engagierten sich viele junge Friedberger ehrenamtlich und sozial. Damit dies weiter so bleibt, gilt es aus Sicht der JU Friedberg, eine Abwanderung mit Nachdruck zu vermeiden. Die Jugendorganisation der CSU fordert daher, die Wohnraumsituation für Einheimische massiv zu verbessern und dafür alle möglichen Register zu ziehen.

Junge Friedberger können sich ihre Heimatstadt oft nicht mehr leisten. Bild: contrastwerkstatt - Fotolia.com (Symbolfoto)

"Wir müssen dafür sorgen, dass wir den jungen Menschen hier in Friedberg Stadt und Land ein Zuhause bieten", sagt Stadtrat Florian Wurzer, der auch Mitglied in der JU Friedberg ist. "Das fängt bei der Schaffung von Wohnraum an und geht über viele Themen hinweg bis hin zu einer digitalen Infrastruktur, die auch Arbeiten von zu Hause aus attraktiver macht", so Wurzer weiter.

Als eine zentrale Lösung sieht die JU Friedberg die Förderung des Einheimischenmodells, um mehr (jungen) Friedbergern die Chance auf eine bezahlbare Immobilie zu geben. Ziel soll eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur sein, die den sozialen Zusammenhalt in der Stadt wahrt und zugleich einer erzwungenen Abwanderung von Einheimischen entgegenwirkt.

Baulandpolitik wird Thema im Friedberger Stadtrat

Die Junge Union hat sich mit ihrem dringenden Anliegen auch an die CSU/FDP-Stadtratsfraktion gewandt. Hier wurde ebenfalls schon lange über die Notwendigkeit einer beherzteren Herangehensweise an dieses Thema diskutiert. CSU und FDP haben darum ein ganzes Bündel von Anträgen zum Thema "Wohnraum in Friedberg Stadt und Land" vorgestellt (wir berichteten). Die JU Friedberg unterstützt das Anliegen der Fraktion und hofft, dass sich nun Bürgermeister und Stadtrat zügig diesen Anträgen und Themen widmen. "Denn dies kam in den letzten Jahren eindeutig zu kurz", so der CSU-Nachwuchs. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen