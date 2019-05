vor 34 Min.

Junger Autofahrer verweigert in Friedberg Drogentest

In Friedberg hat die Polizei einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, weil er möglicherweise unter Drogen am Steuer seines Wagens saß.

Wie die Polizei auf das Verhaltend es 20-Jährigen reagiert.

Am Sonntag gegen 23 Uhr kontrollierte die Polizei in der Aichacher Straße in Friedberg einen jungen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten Anzeichen fest, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Da er unkooperativ war und auch zu seiner Entlastung mögliche Tests verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auch hierbei verweigerte er unwirsch jegliche Untersuchungen des Arztes. Der Autoschlüssel wurde für 24 Stunden sichergestellt. Wenn das Ergebnis positiv ist, wird dies mit einem Bußgeldbescheid über 500 Euro plus Kosten, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot geahndet.

