Junger Mann aus Mering: Der Weg zum Piloten

Kevin Paska träumte schon als Kind davon, Pilot zu werden. Der 25-jährige Meringer fliegt in der Endphase seiner Ausbildung fast täglich. Wir waren bei ihm an Bord.

Von Heike Scherer

Es ist ein sonniger Freitagmittag, als der 25-jährige Kevin Paska mit seiner Diamond DA-40 auf dem Flugplatz in Augsburg landet, um mich für einen einstündigen Rundflug zum Ammersee abzuholen. Als besonderes Highlight hat er auf dem Rückweg einen Abstecher über unseren gemeinsamen Heimatort Mering geplant.

Meringer Kevin Paska: Realschule, Abitur, Ausbildung, Pilot

Der Meringer arbeitete sich von der Realschule bis zum Abitur hoch, machte zwei Ausbildungen im Bereich der Luftfahrt und befindet sich derzeit zielstrebig auf dem Weg zu seinem Traumberuf: Er möchte Pilot bei einer großen Airline werden. Kevin Paska faszinierten schon als Kind die Flugzeuge. „Es war mein frühester Wunsch, später einmal Pilot zu werden“, verrät er.

So war es nicht erstaunlich, dass er schon im Alter von 15 Jahren mit dem Segelfliegen begann. Nach dem Realschulabschluss in Mering erlernte er bei der Bundeswehr den Beruf des Fluggerätmechanikers. Anschließend holte er auf der BOS Friedberg das Abitur nach und arbeitete beim Hubschrauberhersteller Airbus Helicopters in Donauwörth als Einflugmechaniker. Parallel dazu besuchte er die Flugschule FFH Aviation Training, um dort mit der Berufspilotenausbildung anzufangen.

Ausbildung zum Piloten: Weg zur Fluglizenz ist lang

„Es ist ein langer Weg, bis man dieses Ziel erreicht hat“, erzählt Kevin Paska. Nach der Privatpilotenlizenz, quasi dem Grundschein, sind weitere Berechtigungen, die „Ratings“ erforderlich. Zum Beispiel die Lizenz für das Fliegen auf Flugzeugen mit zwei Motoren oder das Fliegen nach Instrumenten. Erst, wenn man die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststundenzahl abgeflogen hat, kann man sich zur Berufspilotenlizenz anmelden. „Um sich für den Job bei einer Airline zu qualifizieren, ist noch der MCC (Multi Crew Coordination) – notwendig“, erläutert Paska.

Um die theoretische Prüfung zum Erwerb der Lizenz für Verkehrsflugzeugführer, die er vor einigen Wochen ablegte, zu bestehen, musste er 15 Fächer beherrschen. Dazu zählen unter anderem Luftrecht, Aerodynamik, Meteorologie, Navigation und Kommunikation. Außerdem sind ein sehr ausgeprägtes Technikverständnis und hervorragende Englischkenntnisse wichtige Voraussetzungen. Alle Bezeichnungen beim Fliegen sind nämlich auf Englisch und das Personal des Towers spricht mit den Piloten nur in englischer Sprache. Auch eine praktische Prüfung muss für die Lizenz abgelegt werden.

Rundflug: Erst Dasings Kirchturm, später der Ammersee zu sehen

Bevor er zu einem Flug starten kann, muss Kevin Paska viele Vorbereitungen treffen. Er plant die Route, den Spritbedarf, prüft Einschränkungen von Seiten der Flugsicherung und muss auf die Luftraumstruktur und das Wetter achten. „Die Fluggeschwindigkeit beträgt etwa 200 Stundenkilometer und ist je nach Windrichtung entweder größer oder kleiner“, sagt er. In der Fachsprache der Piloten heißt es, dass die Groundspeed variiert.

„Die Planung, die bis zu einer Stunde dauern kann, muss ich auf einem Formblatt durchführen, das ich mitführen muss, falls die Luftaufsicht mich später kontrollieren möchte“, informiert er mich und bittet mich, das Headset aufzusetzen, über das wir kommunizieren. Nach dem Abflug sehen wir von oben Dasing mit seinem spitzen Kirchturm. Die Rapsfelder sind große gelbe Rechtecke und schon bald sind wir über Jesenwang, dann sehen wir schon den Ammersee im dunklen Blau.

Kevin Paska aus Mering: Keine Angst beim Fliegen

„Ich bin beim Fliegen ganz auf mich allein gestellt, muss jederzeit den Überblick und die Kontrolle über mein Flugzeug behalten und permanent Entscheidungen treffen. Diese große Verantwortung, aber natürlich auch die tolle Aussicht sind für mich das Besondere “, verrät Kevin Paska. Auf die Frage, ob er schon einmal Probleme bei einem Flug hatte, erzählt er von einem Triebwerksausfall, der glücklicherweise noch im Startlauf auf der Piste passierte. Deshalb konnte er die Maschine sicher zum Stillstand bringen.

Angst hatte er noch nie während eines Fluges, sagt er. Es gab allerdings schon nervöse Momente wie zum Beispiel beim allerersten Alleinflug. Normalerweise treten bei Paska während oder nach Flügen keine gesundheitlichen Probleme auf. „Aber bei einer starken Erkältung könnte es durch den Druckunterschied zu Problemen für das Mittelohr führen. Dann heißt es, auf das Fliegen zu verzichten“, weiß der angehende Pilot. Jedes Jahr muss er zu einem flugmedizinischen Gutachter gehen.

„In meinem Umfeld bin ich der Einzige, der fliegt“, so Kevin Paska. Sehr oft ist er zurzeit mit seinen Eltern und Freunden unterwegs und zeigt ihnen aus der Höhe die Schönheit von Aichach-Friedberg.

