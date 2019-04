vor 34 Min.

Junger Mann fährt in Friedberg unter Drogen

Bei einem Schnelltest kam am Sonntag heraus: Ein Mann war in Friedberg unter Drogen mit seinem Auto unterwegs.

Ein Mann verhielt sich am Wochenende an einer Ampel in Friedberg so seltsam, dass die Polizei ihn kontrollierte. Es stellte sich heraus: Er stand unter Drogen.

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde beim Fahrer eines Augsburger VW Drogeneinfluss festgestellt. Der 31-Jährige stand an der roten Ampel am Chippenham-Ring, als eine Streife neben ihm hielt. Den Polizeibeamten fiel das eigenartige Verhalten des Fahrers auf, weshalb er kontrolliert wurde.

Hierbei erhärtete sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Der Schnelltest verlief dann auch positiv auf Amphetamine. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Bei positivem Gutachten folgt ein Bußgeldbescheid mit mindestens 500 Euro Geldbuße sowie die Übernahme der Verfahrenskosten, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (tril)

