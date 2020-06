11:15 Uhr

Junger Mann in Friedberg-Derching verwechselt die Pedale

Aufgrund einer Verwechslung fügte ein 21-Jähriger seinem Auto in Friedberg-Derching einen 5000-Euro-Schaden zu.

Weil er nach eigener Aussage Gas- und Bremspedal verwechselt hatte, verursachte ein 21-Jähriger einen Schaden am eigenen Auto. Der junge Mann wollte Sonntagnachmittag am Derchinger P&R in der Industriestraße einparken und stieß dabei an den Begrenzungsstein des Parkplatzes.

Unfall auf Parkplatz in Friedberg-Derching: 5000 Euro Schaden

Dadurch entstand laut Friedberger Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro an dem Pkw. Der Begrenzungsstein trug derweil keinen Schaden davon. (pos)

