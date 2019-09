vor 32 Min.

Junger Mann verschuldet in Friedberg Unfall mit zwei Verletzten

Der 23-Jährige hat laut Polizei in Friedberg die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet. Zwei Insassen seines Fahrzeugs verletzten sich.

Ein 23-Jähriger hat in Friedberg die Vorfahrt missachtet und einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Der Mann fuhr am Sonntag gegen 17.15 Uhr mit seinem Ford die Innere Industriestraße in Friedberg-Derching entlang. An der Einmündung zum Winterbruckenweg missachtete er laut Polizei die gebotene Vorfahrt einer 27-Jährigen, die auf dem Winterbruckenweg mit ihrem Audi unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich verletzten sich zwei Insassen im Fahrzeug des 23-Jährigen leicht. Sie kamen ins Krankenhaus Friedberg. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen rund 25000 Euro. (tril)

Themen Folgen