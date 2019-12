Jutta Ihles „Kraftwerk 151“ übernimmt „Body Fitness“ in Friedberg

Plus Vor fast einem Jahr haben Jutta Ihle und Ersin Alcen im ehemaligen Autohaus Mayr in Friedberg ihr Fitnessstudio eröffnet. Jetzt kommt ein zweites dazu.

Selim Özyar, der bisherige Betreiber des „Body Fitness“ in der Thomas-Dölle-Straße, will sich aus der Fitnessbranche zurückziehen und kündigte deshalb den Mietvertrag zum Ende des Jahres. Schnell fand sich für den Vermieter eine passende Lösung. Da er weiterhin ein Fitnessstudio in dem Gebäude haben wollte, übernimmt Jutta Ihle und ihr Geschäftspartner Ersin Alcen vom „Kraftwerk 151“ im ehemaligen Autohaus Mayr die Einrichtung. Die beiden haben schon einige Ideen, was sich ändern soll.

In Friedberg gibt es nur wenige Fitness-Angebote

Laut Ihle geht Selim Özyar mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er könne sich nun seinem Baugeschäft widmen, müsse sich aber von seinen über 300 Mitgliedern und seinem lieb gewonnenen Fitnessstudio verabschieden. „Das Kraftwerk 151 und das Body Fitness sollen sich gut ergänzen. Alle Mitglieder werden zu den bisherigen Konditionen übernommen“, kündigt Ihle an. Erst ab 2021 werde es für beide Studios einheitliche Verträge geben, sagt Jutta Ihle, die Ehefrau von Alexander Ihle, einer der Geschäftsführer der gleichnamigen Großbäckerei.

Die Fitnessbranche sei zwar hart umkämpft, aber in der Herzogstadt gab es bislang nur wenige Möglichkeiten zu trainieren. Ihle selbst erfuhr das am eigenen Leib. Sie hatte nach der Geburt ihres fünften Kindes eine Einrichtung gesucht, die in der Nähe ihres Wohnorts Dasing liegt. So kam sie zum TSV Friedberg und absolvierte nach einiger Zeit sogar die Ausbildung zum Spinning Instructor. Ihr Traum vom eigenen Studio ging dann Anfang 2019 in Erfüllung. Sie eröffnete das Kraftwerk 151 an der B300/Ecke Rothenbergstraße; dort gibt sie nun selber Spinning-Kurse. Ihr Geschäftspartner, der Fitness-Fachwirt Ersin Alcen, war früher ihr Personal Trainer, daher kannte sie ihn gut. „Ich musste ihn überzeugen, dass Friedberg schön ist. Doch inzwischen gefällt es ihm super“, sagt sie lächelnd.

Ihle freut sich über 1200 Mitglieder in Friedberger Fitnessstudio

Nach einem Jahr können die beiden eine positive Bilanz ziehen: „Wir haben bereits über 1200 Mitglieder und sind mehr als zufrieden. Es ist jedes Alter vertreten. Unser ältestes Mitglied ist 83 Jahre. Wir legen viel Wert darauf, dass unsere Kunden gut betreut werden“, sagt die 49-Jährige. Um das bei den vielen Geräten zu gewährleisten, sind über zehn weitere Mitarbeiter und freiberufliche Trainer für Spezialkurse im Kraftwerk 151, das auch ausbildet, tätig. Der zentrale Standort an der Aichacher Straße sei ideal. Aus dem früheren Autohaus wurde auf 900 Quadratmetern eine „echte Wohlfühloase“. Ihle ist das sehr wichtig – sie nennt es ihr „Wohnzimmer“.

Nicht nur machen die Trainingsbereiche auf drei Etagen Lust auf Sport, die Inneneinrichtung ist außerdem gemütlich und modern mit warmen Akzenten in Brombeer und Hellgrau. Das soll einladen, sich in der Lounge-Ecke und an der Bar mit anderen bei einer Tasse Kaffee zusammenzusetzen. Zum 1. Januar folgt nun die Übernahme des Body Fitness. Es wird bis 20. Januar geschlossen sein, um Renovierungsarbeiten durchzuführen. Alles wird laut Ihle im neuen Stil gestrichen, die Umkleiden und Sanitärräume werden saniert. Außerdem wird eine neue Abluftanlage installiert und der Eingangsbereich wird neu gestaltet. Auch hier soll ein Lounge-Bereich einladen, sich länger aufzuhalten.

Sauna im Fitnessstudio bleibt, Dachterrasse wird noch gemütlicher

Zum Teil werden die alten Geräte ausgetauscht. „Es sind aber auch gute Geräte vorhanden. Die werden wir lassen und durch neue ergänzen“, kündigt die Chefin an. Auch die aktuellen Kurse bleiben erst einmal bestehen, genauso wie Team und Kursleiter. „Die Leute kennen sich – das wollen wir nicht ändern“, sagt Ihle, die gelernte Touristik-Fachfrau ist. Im Gegensatz zum Kraftwerk 151 wird es im Studio im Gewerbegebiet wie bisher schon eine Sauna geben, die längerfristig ebenfalls aufgemöbelt werden soll. Außerdem möchte Jutta Ihle, die stark auf persönlichen Kontakt setzt, die Dachterrasse gemütlich gestalten.

Die Taekwondo-Schule trainiert weiterhin in den Räumen. Zwei andere Kursräume sollen für Spinning-Stunden dazukommen. „Diese sind immer sehr gut besucht“, sagt Ihle. Es wird normale Öffnungszeiten geben mit einer Zutrittskontrolle und fixen Trainerzeiten.

