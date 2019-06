vor 26 Min.

KSC-Chor singt in Volkach

Die Sänger treten zum Tag der Laienmusik in der Stadtpfarrkirche auf

Der Landesverband Singen und Musizieren in Bayern veranstaltet jährlich einen „Tag der Laienmusik“. Ziel der Veranstaltung ist es, die enorme Vielfalt der bayerischen Musikkultur aufzuzeigen, bekannter zu machen und in der Öffentlichkeit bewusst zu machen. Zugleich ist der „Tag der Laienmusik“ ein willkommenes Podium für die zahlreichen Musikgruppen und -vereine, sich einmal außerhalb der heimischen Konzerte und Veranstaltungen einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Der „Tag der Laienmusik 2019“ wird in dieser Saison in Volkach (Mainschleife) stattfinden.

Eingebettet in die Zentralveranstaltung zu den Europa-Tagen der Musik, die vom 28. bis 30. Juni stattfinden, bietet sich am Samstag ein Podium für Musikgruppen aller Art (Orchester, Chöre, Ensembles), um die Weinstadt Volkach den ganzen Tag über zum „Klingen“ zu bringen.

Der KSC-Chor trägt an diesem Tag ebenfalls eine Auswahl von Liedern aus seinem musikalischen Repertoire um 16.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Volkach vor.

