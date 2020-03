Kabarett: Münchens Ex-OB Ude gibt Merings SPD-Kandidaten Tipps

Plus Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude sorgt für gute Unterhaltung im Trachtenheim von Mering. Welche Tipps er für Stefan Hummel hat.

Eigentlich ist er von der politischen Bühne schon vor geraumer Zeit abgetreten. Aber Christian Ude, der frühere Münchner Oberbürgermeister, sucht sich jetzt einfach eine andere Bühne: die des Kabaretts. In Mering bewies der 72-Jährige bei einer Veranstaltung der hiesigen SPD sein Talent.

An die 200 Gäste waren ins Trachtenheim gekommen, um sein Programm „Öha! Und andere Geständnisse aus dem Leben eines Oberbürgermeisters“ zu erleben. Etliche Zuschauer mussten sogar weggeschickt werden, weil der Saal übervoll war.

Nach einer musikalischen Einführung durch das Duo Ticket to Ride und einer Begrüßung durch den SPD-Ortsvorsitzenden Christian Gerold, eröffnete Moderator Herbert König aus Schmiechen eine sogenannte „Blitz-Talkrunde“. Der ehemalige Chef der Münchner Verkehrsbetriebe – durch diesen Kontakt kam auch die Einladung Udes nach Mering zustande – stellte Fragen an Ude und den SPD-Bürgermeisterkandidaten Stefan Hummel.

Der 72-Jährige erklärte, dass er eigentlich kein Kabarettist sei: „Ich sehe mich eher als Geschichtenerzähler, der auf den Kleinkunst- und Theaterbühnen des Landes nur wahre Geschichten erzählt.“ Mit dieser Selbsteinschätzung traf er ins Schwarze. Dabei präsentierte er tiefe und urkomische Einblicke hinter die Kulissen des politischen Betriebs. „Ernst“ schien ihm dabei ein Fremdwort zu sein, seine Fähigkeit zur Selbstironie dagegen war phänomenal. Trotzdem oder gerade deswegen gab es viel zu lachen.

Der Träger der Augsburger Bierkette der Brauerei Riegele und der bayerischen Königstreuen hatte auch gleich mal ein paar Ratschläge für Hummel. Unbedingt müsse dieser ein Politiker zum Anfassen werden. „Mich wollte in 50 Jahren niemand anfassen“, gestand er. Die SPD hätte auch eher „einen asketischen Zug“, so der Jurist und bezog sich dabei auf das jährlich stattfindende Straßenfest. Ganz wichtig dabei sei eine Hüpfburg, denn Muttis seien froh, ihre Kinder mal abgeben zu können. „So werden Wähler akquiriert“, grinste er.

Zudem erzählte der Buchautor von Bürgerfesten, von politischem Kräftemessen und las auch aus seinem Buch „Meine verfrühten Memoiren“. Dabei nutzte er die Bühne, um mit großer Geste und beeindruckendem schauspielerischen Talent seinen Erinnerungen Lebendigkeit und zusätzliche Wirkungskraft zu verleihen. „Schon als Junge habe ich bei unserem Schultheater mitgespielt“, erzählte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Damit Kandidat Hummel gleich mal erfahre, was als Bürgermeister auf ihn zukomme, spielte Ude mit ihm unter großem Gelächter eine typische Szene aus einer Bürgerversammlung nach. Die Gäste waren das Buh rufende Publikum.

Besonders gelungen die Szene, als er den fiktiven Bürgermeister anschrie: „Herr Bürgermeister, wie viele Kinder wollen sie noch umbringen?“ Hummels immer gleichbleibende Antwort war: „Ich bedanke mich für diesen konstruktiven Vorschlag und werde mich nach Kräften bemühen, diesen auch umzusetzen.“

Udes finale Aufforderung an die Gäste: „Wenn ihr noch einen Rest von Anstand habt, spendet ihr“. Dabei kamen insgesamt 1000 Euro zusammen. 500 Euro gehen an den offenen Mittagstisch im evangelischen Gemeindezentrum und 500 Euro an die Tafel in Mering.

