11:00 Uhr

Käsedieb (87) bekommt drei Monate auf Bewährung

Heute stand der 87 Jahre alte Mann aus Gersthofen vor Gericht, der in Friedberg Käse im Wert von 4,55 Euro gestohlen hatte. Drei Monate auf Bewährung lautet die Strafe.

Durch das Amtsgericht Aichach wurde der 87-jährige Angeklagte, dem zur Last lag, im März diesen Jahres in Friedberg drei Stücke Käse im Wert von 4,55 Euro gestohlen zu haben, verurteilt. Der Angeklagte, der in der Sache geständig war, die Tat jedoch mit akutem Heißhunger zu rechtfertigen suchte, war bereits mehrfach einschlägig vorverurteilt und stand überdies wegen Diebstahls unter einschlägiger offener Bewährung. Den Sinn der Bewährung habe er allerdings nicht verstanden. Das teilt das Amtsgericht Aichach in einer Pressemitteilung mit.

Die Beweisaufnahme ergab, dass der Angeklagte zur Tatzeit noch über ausreichend Geldmittel verfügt hätte, um das Diebesgut zu bezahlen, zumal er zur selben Zeit andere Artikel im Reformhaus tatsächlich bezahlt hatte.

Das ist das Urteil des Gerichts in Aichach

Das Amtsgericht Aichach verhängte eine dreimonatige Freiheitsstrafe und setzte diese nochmals zur Bewährung aus, teilt das Gericht weiter mit. In der Urteilsbegründung erläuterte Direktor Walter Hell ausführlich Sinn und Bedeutung einer Bewährungsstrafe und stellte nachdrücklich klar, dass im Falle eines nochmaligen Diebstahls eine Haftstrafe unausweichlich sei. Er setzte die Bewährungszeit auf vier Jahre fest und bestellte einen Bewährungshelfer. Dazu informierte er den Angeklagten über Handlungsalternativen für den Fall, dass Geldmittel knapp und der Hunger groß seien.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt Hohenadl, beantragte angesichts der Vorstrafen und der hohen Rückfallgeschwindigkeit eine Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung, der Verteidiger Rechtsanwalt Ralf Schönauer eine erhöhte Geldstrafe. (FA)

