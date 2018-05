vor 53 Min.

Kaiserin Sisi zwischen Lust und Leid

Sisi in Staatsrobe: Die öffentlichen Auftritte der Kaiserin Elisabeth am Wiener Hof wurden mit zunehmendem Alter immer spärlicher.

Sonderausstellung im Sisi-Schloss eröffnet. Sie fokussiert den Gegensatz zwischen der Enge der Protokolle am Wiener Hof und Sisis Sehnsüchten.

Von Gerlinde Drexler

Mit ihren ausladenden, ausgefallenen Kleidern war Kaiserin Sisi in ihrer Epoche ein „It-Girl“, also eine Frau mit dem gewissen Etwas. Ganz untypisch für die damalige Zeit war auch ihr Faible für Sport. Für die junge Kaiserin vielleicht eine Möglichkeit, dem starren Korsett am Wiener Hof zu entfliehen. Um „Lust und Leid einer Kaiserin“ dreht sich die aktuelle Sonderausstellung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach). Heuer jährt sich Sisis Todestag zum 120. Mal.

In der Natur fühlte Sisi sich wohl. Berge, Wald und Tiere ließen ihr Herz höherschlagen. Als Kind hatte sie sogar einen kleinen geheimen Garten, in dem sie mit ihren Tieren spielte. Eines der Zimmer im Sisi-Schloss ist dieser Leidenschaft der Kaiserin gewidmet. Naturaufnahmen und Vogelgezwitscher vermitteln den Besuchern das Gefühl, beim Betreten des Zimmers einen Schritt in die Natur zu machen.

Die einzelnen Räume der Ausstellung, die auch heuer wieder von Ullrich Styra kuratiert wurden, rücken einzelne Aspekte aus dem Leben der Kaiserin in den Mittelpunkt. Ihre Leidenschaft für das Lesen drückt ein zu einer Bibliothek umgestaltetes Zimmer aus. Hier stehen auch das berühmte ungarische Galakleid von der ungarischen Schneiderin Mónika Czédly nach Originalvorlagen angefertigt, sowie die Replik einer Ausgeh-Gala-Uniform. Sie soll an Graf Andrássy erinnern, den großen Verehrer der Kaiserin.

Bei der inzwischen 19. Sonderausstellung geht es vor allem um das Spannungsfeld, das Elisabeths Dasein charakterisiert. Da ist die Kindheit im bayerischen Possenhofen und Unterwittelsbach, die sie frei von allen Zwängen der aristokratischen Gesellschaft leben kann. Daneben der österreichische Kaiserhof mit seiner Etikette und einer Vielzahl an Verpflichtungen. Sisis Flucht vom Kaiserhaus wird in der Ausstellung ebenso thematisiert wie das Haus Habsburg.

Sport und Freiheit ist der Titel eines Raumes, der eine fast exzessiv betriebene Leidenschaft Sisis zum Thema hat: den Sport. In einem eigens eingerichteten Turmzimmer trainierte sie täglich mehrere Stunden, um sich ihre Figur zu erhalten. Noch etwas anderes kostete viel Zeit: das Waschen ihrer Haarpracht dauerte einen ganzen Tag. Schönheit – Ode an die Mode ist der Raum betitelt, in dem es um die Mode-Ikone Sisi geht.

Schlichte Biedermeier-Möbel in einem anderen Zimmer zeigen nicht nur, wie das Schloss in Unterwittelsbach früher eingerichtet war. Sie geben auch einen Eindruck von der Behaglichkeit, in der Sisi aufwuchs. Im Gegensatz dazu der Wiener Hof: ein schönes Gefängnis. Symbolisch dargestellt durch ein Gitter, durch das man in ein höfisches Zimmer blickt. Die Sitzgarnitur stammt aus Schloss Schönbrunn in Wien. Die ausgestellte Büste der Kaiserin erinnert an Sisis Silberhochzeit 1879, bei der sie ihre Haare als Krone geflochten trägt. Bei der Ausstellungseröffnung am Freitag lobte Bürgermeister Klaus Habermann Kastellanin Brigitte Neumaier, der „die Ideen nie auszugehen scheinen und die wieder ihr unerschöpfliches historisches Wissen und all ihr Herzblut“ eingebracht habe. Es sei ein Mal mehr gelungen, eine ebenso interessante wie zauberhafte und geheimnisvolle Ausstellung im Sisi-Schloss zu präsentieren, so der Bürgermeister. Musikalisch umrahmten die Eröffnung die Sängerin Anna Magdalena Perwein, begleitet von Mayuko Obuchi am Klavier.

Im kommenden Jahr stehen für die Stadt gleich zwei Jubiläen an: Das Sisi-Schloss ist 20 Jahre in städtischem Besitz und es wird die 20. Sonderausstellung in Folge geben. Ein klein wenig Stolz sei allen Beteiligten da doch zugestanden, sagte Habermann. Auf ein trauriges Jubiläum weisen im Abschiedsraum die Klänge der Pummerin hin, der großen Glocke im Stephansdom: den 120. Todestag der Kaiserin, die am 10. September 1898 in Genf starb.

Die Sonderausstellung „Sisi – Lust und Leid einer Kaiserin“ ist bis 28. Oktober im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach zu sehen. Geöffnet ist sie Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr. Alle Eintrittskarten für das Sisi-Schloss sind am gleichen Tag nachmittags auch für das Stadtmuseum Aichach gültig.

