06:14 Uhr

Karten für Konzert von Ron Williams zu gewinnen

Wir verlosen Karten für das Konzert von Ron Williams & Jörg Seidel Trio im Friedberger Schloss.

Ron Williams & das Jörg Seidel Trio gastieren am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr im Wittelsbacher Schloss. Dem Entertainer, Schauspieler und Sänger Ron Williams gelingt mit dem l Trio in dem Programm „Jazzin’ Up The Soul“ ein musikalischer Spagat: die Verbindung der Soul- und Bluessongs mit einer klassischen Swing-Besetzung. Wir verlosen drei mal zwei Karten. Wenn Sie mitmachen möchten, schicken Sie bis spätestens Dienstag, 9 Uhr, eine Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Jazz.

Karten gibt es außerdem im Bürgerbüro, beim AZ-Ticketservice und an der Abendkasse.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter friedberger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355.

Themen folgen