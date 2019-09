vor 17 Min.

Kartoffel verfehlt in Friedberg nur knapp ihr Ziel

Mit einer rohen Kartoffel wurde am Samstag ein Ehepaar in Friedberg-West beworfen. (Symbolbild)

Ganz schön gestaunt hat am Samstag ein Ehepaar in Friedberg-West.

Das Paar saß gegen 18.30 Uhr in der Metzstraße auf der Terrasse und aß zu Abend, als es plötzlich die Kartoffel haarscharf an ihren Köpfen vorbeifliegen sah. Die Knolle schlug in eine Sichtschutzwand ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 möglich.

