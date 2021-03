vor 17 Min.

Katharina Eisenblut aus Dasing fliegt bei DSDS raus

Katharina Eisenblut aus Dasing flog bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) raus - aus gerechnet mit einem Liebes-Duett zusammen mit ihrem Freund Marvin.

Von Ute Krogull

Aus für Katharina Eisenblut (Demirkan) aus Dasing bei " Deutschland sucht den Superstar" 2021. Sie verpasste die Chance auf die Live-Shows. Beim letzten Auftritt der Kandidaten in Mykonos flog sie raus. Ausgerechnet ein Liebeslied, das sie zusammen mit ihrem Freund Marvin sang, brachte das Aus. Sie findet die Bewertung ungerecht.

Katharina Eisenblut (26) und Marvin Ventura Estradas hatten sich beim Casting von "DSDS" kennen gelernt und wurden schnell das Liebespaar der Staffel. Beim Live-Recall wurde ihnen deshalb ein Liebeslied zugeteilt. Gemeinsam sangen sie den Hit "Time of my Life" aus dem Soundtrack von "Dirty Dancing". In der Interpretation von Bill Medley und Jennifer Warnes wurde das Lied ein weltweiter Hit. Daran konnten Katharina und Marvin nicht anknüpfen, ganz so schlecht sangen die beiden Turteltauben aber auch nicht. Was Jurorin Maite Kelly dazu anmerkte, brachte Katharina daher in Rage.

Maite Kelly findet Katharina und Marvin schlecht

Das Ex-Mitglied der Kelly-Family, das mit Poptitan Dieter Bohlen und Jungstar Mike Singer die Jury stellt, kanzelte den Auftritt als den schlechtesten der Show ab, Marvin habe sich von Katharina runterziehen lassen, statt wie ein Star klinge er wie ein Karaoke-Sänger und habe überhaupt der Liebe wegen seine Karriere vernachlässigt. Der Musiker mit der Reibeisenstimme hatte sich nämlich rührend um seine Kathi gekümmert, die nach einem Autounfall mit Gipsfuß durch den TV-Wettbewerb von RTL humpelte.

Katharina Eisenbluth-Demirkan, Pia-Sophie Remmel und Michelle Patz (von links) performen am dritten Set des Auslands-Recalls von "DSDS" vor der Jury den Song "7 Stunden". Bild: Tvnow / Stefan Gregorowius

"Bullshit" kommentierte Katharina, die auch zuvor nicht gerade durch Diplomatie und Zurückhaltung aufgefallen war, noch vor der Jury. Später ging die Diskussion weiter - mit einem Shitstorm vieler Fans gegen Kelly. Während Katharina als Drama-Queen der Show gerade anfangs ziemlich umstritten war, hatte Teddybär Marvin viele Freunde, die sauer waren, dass er rausflog.

Katharina Eisenblut: Von DSDS 2021 zurück nach Dasing?

Ob Katharina wieder zum Döner-Imbiss in Dasing zurückkehrt? Vielleicht entwickelt sich doch alles ganz anders, denn die wenn auch der Superstar-Traum vorbei ist - die Liebe ist es nicht. Und Marvin lebt im Saarland...

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen