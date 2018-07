Katze mit Luftgewehr angeschossen

Das Tier musste in einer Klinik operiert werden. Der Besitzer erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am Dienstag hat ein Unbekannter im Liebigring in Mering eine Katze verletzt. Wie die Polizei mitteilt, geht der Besitzer des Tieres davon aus, dass der Täter die Katze mit einem Luftgewehr anschoss. Sie habe in einer Klinik operiert werden müssen. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/3231710 zu melden.