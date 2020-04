vor 2 Min.

Katzenbesitzerin entdeckt vermeintliches Rattengift

Eine Katzenbesitzerin hat in Mering seltsame Kügelchen auf ihrem Grundstück entdeckt.

Eine Katzenbesitzerin hat in Mering verdächtige Kügelchen auf ihrem Grundstück in der Bogenfeldstraße entdeckt. Was die Polizei dazu sagt.

Von Philipp Schröders

In Mering hat das Auftauchen einer ungewöhnlichen Substanz einer Katzenbesitzerin Sorgen bereitet. Die Anwohnerin hatte am vergangenen Samstag in der Bogenfeldstraße auf ihrem Grundstück verdächtige „weiße und rote Kügelchen“ entdeckt, die sie für Rattengift hielt. Sie machte sich besonders Sorgen, weil eine ihrer zwei Katzen ein Freiläufer ist. Zudem hätten viele Nachbarn ebenfalls Tiere.

Meringerin stellt Warnschild auf

Um die Katzen in der Siedlung zu schützen, stellte die Meringerin vor ihrem Haus ein Warnschild auf. Zudem wandte sie sich an die Polizei und unsere Zeitung. Die Beamten sicherten vor Ort eine Probe und gaben nun Entwarnung. „Es konnte ermittelt werden, dass es sich nicht um Rattengift handelt. Es handelt sich um Pflanzensamen. Welche Art muss noch ermittelt werden“, heißt es im Polizeibericht.

Themen folgen