vor 33 Min.

Kein Ball landet im Tor

So sehr sich beide Teams auch abmühten: Am Ende landete der Ball bei der Partie zwischen Mering (in den roten Trikots) und Cosmos Aystetten kein Mal im Tor.

Mering verliert zwei wichtige Punkte im Kampf um den Relegationsplatz. Im eigenen Stadion endet die Partie gegen Cosmos Aystetten mit 0:0.

Von Jörg Danowski

Die Enttäuschung war zu spüren, als die Landesliga-Parte des SV Mering gegen die Aufsteiger vom SV Cosmos Aystetten nach 94 Minuten ohne eine Tor zu Ende war. Zunächst tasteten sich beide Mannschaften ab. Den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und mögliche Torchancen bereits im Keim zu ersticken, das war in den ersten 25 Minuten das Hauptaugenmerk beider Teams und so spielte sich das Hauptgeschehen im Mittelfeld ab.

Dennoch war es bereits in der 10. Minute der Meringer Fatih Cosar, der seine Direktannahme aus 20 Metern knapp neben den Aystettener Kasten setzte. Ansonsten waren echte Torchancen Mangelware. Gegenseitiges Neutralisieren beherrschte das Spielgeschehen. In der 30. Minute waren es dann die Meringer selbst, die sich in aussichtsreicher Position im Aystettener Strafraum gegenseitig beim Torabschluss behinderten. In der 31. Minute hätte der Schuss von Maximilian Lutz schon gepasst, wenn da nicht ein Aystettener Abwehrspieler gewesen wäre, der den Ball abfälschte. Auch Merings Freistoßgarant Markus Gärtner konnte seinen Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit nicht im Aystettener Kasten versenken.

Nach Wiederanpfiff wurden die Meringer langsam stärker. Mehr und mehr bekamen sie Zug auf das Aystettener Tor und suchten den Torabschluss. So war es Daniel Greimel, der in der 54. Minute steil geschickt wurde, den Aystettener Torwart ausspielen konnte. Sein Torschuss wurde aber durch einen Abwehrspieler vereitelt. Nur eine Minute später konnte Lukas Krebolds Kopfball auf der Linie durch Aystettens Torwart Valentin Coca gefangen werden. Torschüsse von Kenan Ersoy knapp am Kreuzeck vorbei (59.), Markus Gärtners Freistoß übers Tor (72.) oder der Schuss von Maximilian Lutz in der dritten Minute der Nachspielzeit ließen die Meringer nicht zum Torjubel kommen. Aufreger war die Gelb-rote Karte für Daniel Greimel, der in der 90. Minute vom Platz musste. Die erste gelbe Karte hatte er in der 85. bekommen. Trainer Gerhard Kitzler sagte: „Wir wollten gewinnen, das hat man sicher auch gesehen. Dieses Ziel haben wir leider nicht erreicht und deswegen sind wir alle sehr enttäuscht. Wir haben 90 Minuten alles gegeben, was momentan drin ist. Wir haben ein paar klarere Chancen gehabt als der Gegner.“

Von der Spielgewichtung sei es wohl dennoch ein gerechtes Unentschieden gewesen. „Jetzt wird es natürlich schwer, da ganz vorn nochmal mit anzugreifen. Jetzt erholen wir uns dann erst einmal von den englischen Wochen und dann sehen wir weiter. In der zweiten Halbzeit haben wir sicher mehr gemacht und hatten da auch unsere Aktionen. Insgesamt war es wie das Hinspiel kampfbetont mit wenig Torchancen auf beiden Seiten.“

Mering Wolf, Krebold, Gocevic, Lutz, Cosar, Wiedemann, Greimel, Kusterer (79. Maximilian Obermeyer), Gärtner, Kerber, Ersoy – Gelb-Rote Karte Daniel Greimel (MSV/90.) – Schiedsrichter Michael Krug (München)

