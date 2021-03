12.03.2021

Kein Dentallabor auf der Kissinger Lerchenwiese

Plus In Kissing sollte ein Dentallabor entstehen. Doch der Bauausschuss lehnt ab: Die Räte befürchten zu viel Verkehr. Andere Bauwerber haben mehr Glück.

Von Heike John

Erst Dentallabor, später nach Geschäftsaufgabe, Umnutzung in ein Wohnhaus, so hat sich ein Bauwerber sein Vorhaben im Kissinger Baugebiet Lerchenwiese vorgestellt. Der Antragsteller beabsichtigt den Neubau eines Dentallabors an der Marie-Juchacz-Straße 9. Die Schwierigkeit ist, dass dort als bauliche Nutzung jedoch lediglich ein allgemeines Wohngebiet vorgesehen ist.

Im Bebauungsplan Lerchenwiese wurde festgesetzt, dass Handwerksbetriebe nicht zulässig sind. Für den Bau eines Dentallabors müsste demnach eine Befreiung von der nicht zulässigen Ausnahme erteilt werden. Ob das geplante Vorhaben als sogenannter nicht störender Handwerksbetrieb ausnahmsweise zugelassen werden kann, könne nicht pauschal beantwortet werden, hieß es in der jüngsten Sitzung des Bau- und Werksausschusses.

Gemeinderäte befürchten zu viel Verkehr im Wohngebiet

Dies sei von mehreren Faktoren abhängig. Das Landratsamt teilte auf Anfrage mit, dass eine Einstufung als nicht störender Handwerksbetrieb nicht gegeben sei. Als Grund wurde eine Beschränkung hinsichtlich der Versorgung des Gebiets genannt. Als weiterer Faktor müsse auch die Einhaltung des Immissionsschutzes durch das Landratsamt geprüft werden. Dazu liegt eine Betriebsbeschreibung mit geschätzten 22 bis 25 Botenfahrten vor.

Einem derartigen Verkehrsaufkommen von Post, Mitarbeitern, Boten und Kunden in einem reinen Wohngebiet stand Katharina Eigenmann (Grüne) kritisch gegenüber. "Das geben die Straßenverhältnisse nicht her, es ist ja meines Wissens sogar eine Spielstraße", sagte sie. "Wenn wir hier zusagen, würde es außerdem sehr schwer fallen beim nächsten Antrag für eine Ausnahme nein zu sagen", gab sie zu bedenken. Ablehnend stand diesem Vorhaben auch Franz-Xaver Sedlmeyr ( CSU) gegenüber. "Bei der Begutachtung der Straßenverhältnisse kann man bei 25 zu erwartenden Botenfahrten nicht zustimmen", fand er. "Es gibt keinen Fußweg und nur eine schmale Straße." Dieser Ablehnung folgten alle Mitglieder des Bauausschusses einstimmig.

Überdachung wird im Kissinger Ausschuss durchgewunken

Nicht durch die Prüfung des Bau- und Werksausschusses fiel hingegen das Baugesuch zur Errichtung einer Garagenvorplatz-Überdachung in der Tannenstraße. Diese ist geplant an der Grundstücksgrenze zur Fliederstraße und soll sich über die komplette Breite einer bereits bestehenden Doppelgarage erstrecken und direkt an die öffentliche Verkehrsfläche der Fliederstraße angrenzen. Das Landratsamt Aichach-Friedberg teilte auf Anfrage mit, dass es sich bei der überdachten Garagenzufahrt nicht um eine Errichtung von Stellplätzen handelt und so die Garagen- und Stellplatzsatzung nicht zu beachten ist. Franz-Xaver Sedlmeyr (CSU) fand, vom Baukörper sei nichts dagegen einzuwenden, es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Seitenwände nicht verdichtet werden und Einsicht in die Straße besteht.

Als kritisch sah Katharina Eigenmann (Grüne) die geplante Höhe von 3,65 Metern an. "Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon eine enorme Höhe", betonte sie. Da die Bayerische Bauverordnung eine mittlere Wandhöhe von drei Metern ohne Abstandsflächen vorsehe, schlug sie vor, zuzustimmen, aber mit dem Bauwerber über die Höhe der Grenzbebauung zu verhandeln.

Bauamtsleiter Alfred Schatz erklärte jedoch, ein Einvernehmen werde grundsätzlich ohne Regeln und Bedingungen erteilt, entweder man stimme zu oder lehne ab. Die Grünen stellten daraufhin den Antrag, das Baugesuch zurückzustellen. Die übrigen Mitglieder des Gremiums sprachen sich jedoch dagegen aus, da auch die Zustimmung des Nachbarn zur Abstandsflächenübernahme vorliegt. Letztendlich stimmte der Bauausschuss dem Antrag auf die Garagenvorplatz-Überdachung mit drei Gegenstimmen der Grünen zu.

