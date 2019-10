Kein Einzelfall: Mann rastet im Friedberger Bauamt aus

Plus Bürger gehen Mitarbeiter von Behörden regelmäßig hart an. Beim Landratsamt Aichach-Friedberg gelten deshalb verschärfte Sicherheitsmaßnahmen.

Beim Friedberger Bauamt ist ein Mann Anfang der Woche gegenüber zwei Mitarbeitern stark in Rage geraten – nicht der erste Fall dieser Art. Das Landratsamt berichtet sogar, dass solche Vorkommnisse „Alltag“ seien. Müssen die Betroffenen besser geschützt werden?

Friedberg: Bürgermeister verlangt Entschuldigung nach Ausraster in Bauamt

Offenbar gingen dem Ausraster in Friedberg Probleme bei einem Bauvorhaben des Antragstellers voraus. Weil das Projekt aus seiner Sicht nicht schnell genug voranschreitet, begann er offenbar eine heftige „Schreierei“, wie es Bürgermeister Roland Eichmann formuliert. „Die Aussagen waren mehrdeutig und man hätte sie als Drohung auffassen können.“ Im Gespräch am Telefon habe sich der wütende Antragsteller dann einsichtig gezeigt. „Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich schleunigst eine Entschuldigung bei den Mitarbeitern verlange“, berichtet der Bürgermeister.

Ist das Verhalten des Mannes ein Einzelfall oder kommen solche Ausbrüche in Friedberg öfter vor? „In meiner Amtszeit seit 2014 ist es das zweite Mal, dass es in dieser Schwere passiert“, sagt Eichmann. Weitaus häufiger seien zwar Meinungsverschiedenheiten zwischen Beamten und Bürgern, diese würden in der Regel aber nicht so heftig ausgetragen. Eichmann stellt klar: „Ich kann die Emotionen verstehen, aber ich lasse nicht zu, dass meine Mitarbeiter bedroht werden.“

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei Stadt Friedberg denkbar

Die zuständigen Beamten der Stadt sind überwiegend Frauen. Gerade deshalb regt Eichmann der Vorfall auf: „Manche denken wohl, sie könnten sich dann alles rausnehmen. Das ist fern jeder Kinderstube.“ Der Bürgermeister erinnert daran, dass es in anderen Orten in den vergangenen Jahren bereits zu schweren körperlichen Angriffen auf Beamte gekommen sei. Er behält sich verschärfte Sicherheitsmaßnahmen vor, sollten sich solche Vorkommnisse wiederholen: „Dann werden wir darüber nachdenken müssen, ob wir den Zugang hier erschweren.“

Im Landratsamt ist die Lage noch kritischer, teilt Sprecher Wolfgang Müller mit: „Beleidigungen und verbale Angriffe gehören in nahezu allen Abteilungen zum Alltag.“ In der Regel würden diese Vorfälle aber nicht öffentlich bekannt. Selbst gravierende Ereignisse sind offenbar keine Seltenheit. „Fälle von Gewaltandrohung oder solche, in denen sich Mitarbeiter bedroht fühlen, gibt es etwa drei bis fünf im Jahr. Diese haben ein Hausverbot zur Folge“, berichtet Müller. Die Behörde vollzog im Gegensatz zur Stadt Friedberg bereits konkrete Schritte. „Wir haben seit einer Weile Security im Haus und in einigen Bereichen Alarmanlagen an jedem Arbeitsplatz sowie die Türen so konstruiert, dass sie von außen nicht zu öffnen sind.“

Bürgermeister Eichmann wurde in Friedberg noch nicht bedroht

Nicht nur Verwaltungsmitarbeiter, auch Politiker selbst wurden in jüngerer Vergangenheit immer wieder zur Zielscheibe von aufgebrachten und teils gewaltbereiten Bürgern. Hat Bürgermeister Eichmann das in Friedberg auch schon erlebt? „Zum Glück nicht“, sagt er. „Auszuschließen ist es aber nie, dass jemand komplett die Nerven verliert.“ Er wolle sich damit jedoch nicht zu sehr beschäftigen und mache sich keine zu großen Sorgen. „Letztlich ist es wahrscheinlicher, dass mir beim Autofahren etwas passiert“, meint Eichmann.