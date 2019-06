vor 20 Min.

Kein Rückgeld, dafür Kartenzahlung

Friedberger können ihr Parkticket in den Garagen West und Ost bald mit Karte zahlen.

In den Friedberger Garagen West und Ost kommen ab Sommer neue Parkautomaten zum Einsatz. Es gibt dann kein Geld mehr zurück, aber Parktickets per Bankkarte.

Von Tom Trilges

Zahlen wir bald unsere Parktickets mit der Bankkarte? „Das ist in immer mehr Bereichen der Trend, jetzt auch beim Parken“, sagt Holger Grünaug von den Stadtwerken Friedberg. Lange hatte die Politik über diese Möglichkeit als Alternative zum Rückgeld gestritten, jetzt ist das Vorhaben im Werkausschuss für die Garagen West und Ost einstimmig beschlossen worden. Der Stadtrat muss noch zustimmen.

In Friedbergs Innenstadt gibt es keine Kartenzahlung

Doch wie kam es dazu? Die oberirdischen Parkautomaten in der Friedberger Innenstadt wurden bereits ausgetauscht. Sie haben keine Rückzahl-, aber auch keine Kartenzahlfunktion. Heißt: Wer das Geld nicht passend hat, sieht es nicht wieder. Bisher gab es die Alternative, dann in einer der beiden Garagen zu parken und dort sein Münzgeld zurückzuerhalten. Damit ist ab Sommer also auch Schluss.

„Die großen Anbieter hier in der Region bieten schlicht keine Rückzahlfunktion mehr an“, sagt Grünaug. Man habe sich dann politisch nach vielen Diskussionen im Oktober entschieden, nicht auf eine andere Firma zu setzen. Grünaug erklärt: „Das hat den einfachen Grund, dass Reparaturen dann deutlich schwieriger und aufwendiger wären, weil die Unternehmen hier nicht präsent sind.“

Außerdem seien diese Automaten prinzipiell fehleranfälliger, da die Vorrichtung für die Rückzahlfunktion technisch aufwendig ist. Oberirdisch habe es in dem Zusammenhang immer wieder Defekte durch die Witterung gegeben. Das sei allerdings im Fall der Garagen ein eher zu vernachlässigender Faktor.

Keine Beschwerden wegen fehlendem Rückgeld in Friedberg

Grünaug verweist auf die Vorteile, die daraus resultieren, dass die Autofahrer stattdessen bald mit ihrer Karte bezahlen können. „So sind sie in der Position selbst auszuwählen, ob sie an den bereits bestehenden Automaten zahlen oder in die Tiefgarage fahren und dort den passenden Betrag abgebucht bekommen.“

Ohnehin habe er aber auch nach der Umstellung bei den oberirdischen Automaten nichts davon mitbekommen, dass sich Leute beschwert hätten, so Grünaug. „Bei der guten, alten Parkuhr früher gab es auch nichts zurück.“

Neue Parkautomaten in Garagen West und Ost wohl unumgänglich

Die sechs neuen Automaten in den Garagen West und Ost waren überhaupt erst nötig geworden, weil immer häufiger Störungen auftraten. „Dauerhaft außer Betrieb waren die Geräte zwar nie, aber es gab öfter kleinere Probleme. Und die Ersatzteile gehen langsam zur Neige.“ Die Stadt hatte diese noch von den ausgetauschten oberirdischen Automaten aufbewahrt und bei Schäden eingesetzt. Sie kommt aber nicht mehr an neue Ersatzteile.

Derzeit verhandelt die Stadt mit zwei Anbietern der Kartenzahlfunktion. Diese Unternehmen werden dann an jedem Umsatz beteiligt. Der Auftrag für die neuen Automaten wird wohl noch im Juni vergeben. „Im Spätsommer dürften die Automaten stehen“, so Grünaug. Sie kosten rund 40.000 Euro.

Friedberg: Parken auch über Handy zahlbar

Oberirdisch bleibt es dabei, dass die Option der Kartenzahlung in Friedberg nicht angeboten wird. Ob eine Nachrüstung auf den Stand der Automaten in den Garagen machbar sei, wisse er nicht, erklärt Grünaug. Zurzeit gebe es zumindest diesbezüglich keine konkreten Pläne. Grünaug weist auch darauf hin, dass man das Parken ebenfalls über Apps auf dem Handy bezahlen kann. Diese Variante würden bisher nur sehr wenige Leute nutzen. Dort gebe es auch eine passende Abbuchung.

Themen Folgen