Kein "Südufer" 2021: Aus für Musik-Festival am Friedberger See besiegelt

2021 findet kein Südufer-Festival am Friedberger See statt. Auch was danach passiert, ist völlig unklar.

Plus Der Friedberger Stadtrat lehnt es ab, das „Südufer“-Festival an einen professionellen Veranstalter zu vergeben. In der hitzigen Diskussion bleiben die Fronten verhärtet.

Von Ute Krogull

Wie kann ein Musikfestival am Friedberger See funktionieren? Dieses Thema hatten Jugendliche, Politiker und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Workshops diskutiert, nachdem sich herausgestellt hatte, dass Stadtverwaltung und junge Freiwillige allein so eine Veranstaltung nicht stemmen können. Das Ergebnis: Das Festival sollte an einen professionellen Veranstalter übergeben werden und statt direkt am See auf der Wiese stattfinden, wo die Schlagertage über die Bühne gingen. Die Zielgruppe sollte ausgeweitet werden. Doch daraus wird wohl nichts.

Das wurde – mit allem Für und Wider verschiedener anderer Möglichkeiten – in einer 60-seitigen Machbarkeitsstudie dargelegt. Diese sollte, so hatte es der Stadtrat im Dezember entschieden, die Basis für eine Ausschreibung sein. Corona verzögerte auch dieses Projekt, sodass es für die Ausschreibung für ein Festival im Sommer 2021 mittlerweile zu spät ist. Deshalb hatte die Stadtverwaltung die Mategroup gebeten, ein Angebot zu machen. Die Augsburger Agentur hatte bereits die beiden Südufer-Festivals unterstützt und selber für 10.000 Euro die Workshops begleitet und die Machbarkeitsstudie erstellt.

Der Stadtrat lehnte es aber mit zwölf zu 17 Stimmen ab, das Festival von der Stadt an einen externen Veranstalter zu übertragen und mit diesem eine Vereinbarung zu treffen, wie regionale Künstler und Jugendliche einbezogen werden können. Die Gegenstimmen kamen von CSU, Grünen und FDP.

Hitzige Diskussion über Südufer-Festival im Friedberger Stadtrat

Vorangegangen war eine lange, teils hitzige Diskussion mit verhärteten Fronten. Jugendpfleger Florian Wurzer sagte: „Die CSU will ein Fest von der Jugend für die Jugend.“ Was in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagen wurde, sei nicht mehr das, was man eigentlich wollte. Die CSU sei aber weiter für Veranstaltungen, die aus der Stadt kommen, etwa die Tiefgaragenparty. Auch der hohe Einsatz von Steuergeldern, ein fünfstelliger Betrag sei in der Machbarkeitsstudie vorgesehen, spreche dagegen.

Claudia Eser-Schuberth (Grüne) kritisierte außerdem: „Das wurde von einem Jugendfestival zu einem Irgendwas-Festival.“ Durch ein mehrtägiges Festival plus – so das Konzept – Campingplatz befürchtet sie weitreichende Folgen für das Naherholungsgebiet. Ihre Parteikollegin Marion Brülls ergänzte: „Wir verkaufen uns an die Mategroup.“ Diese verlange alleiniges Entscheidungsrecht, und Jugendliche hätten nicht mehr zu sagen.

Das Südufer-Festival in Friedberg. Bild: Christian Kolbert

Für die Idee sprach sich unter anderem Ulrike Sasse-Feile seitens der SPD aus. Ihre Argumente: Die Stadt verlagere das finanzielle Risiko an einen externen Veranstalter, bei den Workshops zur Machbarkeitsstudie seien alle Gruppen beteiligt gewesen und das Kulturentwicklungskonzept enthalte die Forderung nach mehr Jugendveranstaltungen. Wolfgang Rockelmann (Parteifreie) unterstützte sie: „Uns fehlt der Draht zur Jugend.“

Friedberg: Ressourcen für ein Festival am See fehlen

Die Mategroup, die früher das Augsburger Modular verantwortet hat, habe das Know-how. Einfluss nehmen könne man per Vertrag trotzdem. Und Johannes Hatzold von den Freien Wählern meinte: „Wenn wir für die Jugend 2021 etwas planen wollen, müssen wir zustimmen.“ Er sehe einen kommerziellen Veranstalter nicht negativ.

Die frühere Jugendpflegerin Simone Losinger (CSU), stets eine Unterstützerin des Südufer-Festivals, zeigte sich verwundert von der Machbarkeitsstudie, da der ursprüngliche Ansatz der Jugendarbeit nicht mehr zu finden sei. Der jetzige SPD-Jugendpfleger Sebastian Pfundmeir betonte dagegen, in den Workshops sei nie das Ob der Veranstaltung angezweifelt worden, es sei immer nur um das Wie gegangen. Er sagte: „In Friedberg sind die Ressourcen nicht da, eine solche Veranstaltung ehrenamtlich zu stemmen.“

119 Bilder Heiße Party am Südufer Bild: Elisa-Madeleine Glöckner

Auch eine Vertreterin des Jugendrates hatte sich in der Sitzung für das neue Konzept ausgesprochen. Ein Festival für Jugendliche sei wichtig, gerade in der Nähe des Sees, dem „Treffpunkt Nummer 1“ der Jugend, meinte Brianne Murphy. Ob es die Stadt oder ein Unternehmen veranstalte, sei den Jugendlichen nicht so wichtig und eine breitere Zielgruppe – wie sie zum Beispiel auch Reggae in Wulf habe – sei in Ordnung. Der Jugendrat wolle sich auf jeden Fall einbringen.

Friedberger Bürgermeister nennt Entscheidung "verheerend"

Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) warf den Gegnern der Idee vor, nur „vorgefertigte Argumente der Fraktionen“ vorzutragen, ohne auf die Ansichten des Jugendrates einzugehen. Diskussion und Entscheidung seien verheerend für die Jugend und für Friedberg. Simone Losinger warf ihm daraufhin vor, es sei „unfair, ein Szenario aufzubauen, als wollten CSU und Grüne nichts für die Jugend tun“. Auf ihre Nachfrage skizzierte Eichmann, wie es nun weitergehen könnte: Die Verwaltung werde das Thema diskutieren und dem Stadtrat im Herbst neue Überlegungen vorstellen.

