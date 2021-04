11:30 Uhr

Keine Beute, aber Sachschaden - Einbrecher bricht in Firma ein

Mit einem Sachschaden endete ein Einbruch in Friedberg.

Ein unbekannter Täter bricht in eine Firma in der Joseph-Baur-Straße in Friedberg ein. Statt fette Beute zu machen, verursacht er nur einen Sachschaden.

Themen folgen