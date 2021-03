13:12 Uhr

Keine Beute, dafür Schaden: Einbrecher kommt nicht ins Firmengebäude

Ein Einbrecher wollte in Mering in eine Firma einsteigen.

Ein Unbekannter will in eine Firma in Mering einbrechen. Der Täter scheitert und flüchtet ohne Beute. Dafür hinterlässt er einen Sachschaden.

Ein Unbekannter hat in der Zeit vom Samstag, 12.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, versucht, in eine Firma in der Bertha-Benz-Straße in Mering einzudringen. Der Täter gelang laut Polizei aber nicht in das Gebäude.

Er verursachte jedoch einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Themen folgen