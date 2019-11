vor 54 Min.

Keller in der Kissinger Rosenstraße aufgebrochen

Einbruch in einen Keller in Kissing.

Am Donnerstagnachmittag ist jemand in ein Kellerbateil in Kissing eingedrungen.

Ein Unbekannter hat in Kissing ein Kellerabteil aufgebrochen. Am Donnerstag stieg der Täter laut Polizei nachmitttags in ein Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße ein.

Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)