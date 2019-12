vor 5 Min.

Kerzenlichtstunde mit Alondra

Am Ende wird in Merching das Friedenslicht verteilt

Der Merchinger Chor Alondra unter Leitung von Karin Wolferstetter lädt am Sonntag, 22. Dezember, um 16.30 Uhr in die Aula der Grund- und Mittelschule Merching zur Kerzenlichtstunde ein. Mit weihnachtlichen Liedern aus aller Welt und beliebten Weisen aus dem deutschsprachigen Raum werden die Zuhörer auf Weihnachten eingestimmt. Am Ende der Kerzenlichtstunde werden Monika und Franz Scheibenbogen das Friedenslicht verteilen, das dieses Jahr von der elfjährigen Victoria Kampenhuber am 26. November in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündet wurde und unter dem Motto „Mut zum Frieden“ steht. Dafür sollen Besucher wieder Windlichter oder Laternen mitbringen. (crp)

