Ein neues Quiz führt auf QR-Spuren durch die Stadt Friedberg

Ein neues Quiz führt Familien zu Stationen in Friedberg. Kleine Belohnungen und große Gewinne winken den erfolgreichen Kindern. So funktioniert es.

Nach dem großen Erfolg des QR-Code-Quizes im Frühjahr gibt es jetzt erneut eine spannende Reise und einiges Interessantes über die Stadt Friedberg zu erfahren. Wie schon in den Wochen vor Ostern erwartet Familien und Kinder ein neues QR-Code-Quiz.

„Aufgrund des großartigen Feedbacks und der geäußerten Wünsche vieler Eltern, erneut ein Rätsel dieser Art zu veranstalten, haben wir uns nun wieder etwas einfallen lassen“, sagt Renate Mayer vom Aktiv-Ring Friedberg. Dieses Mal hat sie sich mit der Wunschbaum-Organisatorin Cristina Jäckle für Geschichten rund um „Unser Friedberg“ entschieden. „Die Stadt hat mit ihrer Geschichte viel zu bieten. Durch das Quiz können Kinder mit ihren Familien etwas über sie erfahren und sich dabei an die originalen Schauplätze begeben,“ erzählt die Grundschullehrerin.

Im Gegensatz zum ersten Rätsel, müssen dieses Mal keine Texte im Vorfeld gelesen werden, sondern direkt an den Stationen. Über einen QR-Code gelangt man zur Geschichte und der dazugehörigen Frage.

Quiz mit QR-Codes in Friedberg: So funktioniert es

Die Lösungsbuchstaben sollten notiert werden, hierzu liegen in umliegenden Geschäften Teilnahmekarten aus, aber auch ein Notizzettel reicht aus. Der Rundweg durch die Stadt, der bis untern Berg führt, ist an jeder Station - Start ist an der der Ludwigstraße/Ecke Jahnstraße - auf einer Karte ersichtlich.

Am Samstag, 10. September, gibt es dann in der Ludwigstraße 28 neben der Bäckerei Schwab zwischen 10 und 13 Uhr nicht nur eine kleine Belohnung für alle, die das Lösungswort herausgefunden haben, sondern auch wieder die Möglichkeit, an einem großen Gewinnspiel teilzunehmen. Hierzu werden Preise wie ein Wertgutschein vom Stadtbad Friedberg, Eintrittskarten für den Soccerpark Rehling oder das Maislabyrinth Radersdorf oder Büchergutscheine vom Ingenieurbüro Scheel bereitgestellt.

Regina Nägele vom Heimatverein, Ingo Aigner und Uhrmachermeister Dieter Sanders haben bei der Erstellung der Fragen und Fakten dieses QR-Kinder-Quiz mitgearbeitet. (AZ)