10:00 Uhr

Kinder-Flohmarkt in Kissing: Secondhand-Verkauf für guten Zweck

Zweimal im Jahr veranstalten Silvia Rinderhagen und Claudia Genitheim den sortierten Flohmarkt im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus. Das Angebot ist moderner denn je.

Von Gönül Frey

Kaum hat man den Kindern eine Jacke gekauft, sind sie flugs schon wieder rausgewachsen. Zahlreiche Flohmärkte bieten Eltern die Gelegenheit, gut erhaltene Kleidung oder Spielzeug weiterzuverkaufen bzw. Benötigtes günstig zu erstehen. Einer der ältesten in unserer Region ist der Kissinger Flohmarkt, den seit 20 Jahren Silvia Rinderhagen und Claudia Genitheim organisieren. Und sie haben ihn bereits von Erzieherin Gabriele Wörsching übernommen, die ihn Jahre zuvor für den Kindergarten St. Elisabeth ins Leben gerufen hatte. Am Donnerstag, 5. März, steht der nächste Frühjahrsverkauf im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus an.

Als die beiden Kissingerinnen die Regie übernahmen, hatten sie selbst Nachwuchs im Kindergarten- und Grundschulalter. Heute sind ihre Kinder längst erwachsen, doch die beiden sortieren immer noch zweimal jährlich Söckchen, Hemden und Hosen – gemeinsam mit einer ganzen Schar von Helfern.

Kissinger Flohmarkt ist wie ein großes Secondhand-Kaufhaus

Denn das ist das Besondere in Kissing: Die Ware wird vom Helferteam genau geordnet. „Wir sind wie ein großes Secondhandkaufhaus“, erklärt Silvia Rinderhagen: Auf einem Tisch finden sich alle Puzzles, daneben das Lego und auf wieder einem anderen die Hosen. Alle Kleidungsstücke sind nach Größe sortiert. Für die Käufer ist es dadurch viel einfacher, das Gesuchte zu finden. Für die Organisatoren bedeutet es sehr viel Arbeit.

Der Kissinger Flohmarkt findet immer am Donnerstagnachmittag statt. Am Vormittag ab 8 Uhr nehmen die Helfer die Ware entgegen. Jedem Verkäufer wurde vorab eine Nummer zugeteilt. Versehen mit dieser Kennzahl hat dieser nach eigenem Ermessen seine Ware ausgepreist. Das Flohmarkt-Team hat nur wenige Stunden, um alle Stücke zu sortieren. „Dabei sichten wir die Sachen auch. Was kaputt oder schmutzig ist, kommt gar nicht erst auf den Verkaufstisch“, sagt Claudia Genitheim. Und schon am Freitag erhalten die Eigentümer unverkaufte Stücke sortiert zurück und den Erlös auf den Cent genau berechnet ausgezahlt.

20 Prozent des Erlöses aus dem Flohmarkt fließen für soziale Zwecke

Auf den Verkaufsbons ist nämlich genau vermerkt, welche Beträge auf welche Verkäufernummer entfallen. Die Abrechnung ist eine Fleißarbeit: „Da bin ich manchmal schon bis tief in die Nacht drangesessen“, sagt Silvia Rinderhagen.

Für diesen Service behalten die Veranstalter 20 Prozent des Erlöses ein, die sozialen Zwecken im Ort zugutekommen. Die Frauen haben ausgerechnet, dass auf diese Weise mittlerweile schon weit über 20.000 Euro geflossen sind. So haben unter anderem die Mittagsbetreuung, das Rote Kreuz, die Jugendarbeit der Kirche oder die Bücherei vom Flohmarkt profitiert. Auch der große Drache, das Mosaik auf dem Erlebnispausenhof der Schule, wurde so finanziert.

Im Laufe der Jahre hat sich der sortierte Flohmarkt in Kissing einen Namen gemacht. Die Käufer kommen nicht nur aus dem Ort selbst, sondern bis aus Merching, Ried oder Augsburg. Teils stöbern schon die Kinder, die hier einst eingekleidet wurden, mit dem eigenen Nachwuchs an den Ständen. Die beiden Organisatorinnen beobachten einen Wandel im Bewusstsein. Der Gedanke der Nachhaltigkeit spiele eine ganz große Rolle. Vielen gehe es nicht mehr in erster Linie um den günstigen Einkauf, sondern darum, Ressourcen zu schonen.

Helfer nehmen extra Urlaub, um beim Verkauf in Kissing anzupacken

Spielsachen werden teils noch original verpackt angeboten. „Und wir haben auch jedes Mal viele Markenartikel“, berichtet Claudia Genitheim. Verkauft wird in der Regel zu sehr moderaten Preisen. „Das Teuerste, was wir hier mal haben, ist vielleicht ein Fahrrad. Das kann auch mal 20 bis 50 Euro kosten“, sagt sie. Ansonsten bewegen sich die Preise für Einzelstücke meist im einstelligen Bereich. Die genaue Höhe bestimmen die Besitzer. „Diese Preise sind uns gesetzt. Deswegen können wir auch nicht verhandeln“, erläutert Silvia Rinderhagen.

Immer mehr zur Herausforderung wird es für die Kissingerin, das Helferteam auf die Beine zu stellen. 20 Personen braucht es schon, damit am Donnerstag alles rechtzeitig sortiert auf den Tischen liegt. Immer mehr Mütter sind ganztags berufstätig und können nicht so einfach mit anpacken. „Einige nehmen extra Urlaub, das wissen wir sehr zu schätzen“, sagt Silvia Rinderhagen, die sich über weitere Helfer freut.

Alle Daten zum Kissinger Flohmarkt im Überblick

Termin Donnerstag, 5. März, von 13 bis 17 Uhr im Dr.-Josef-Zimmermann-Haus in Kissing .

Verkäufer und Helfer Noch sind einige Nummern frei. Wer Ware anbieten möchte, kann sich bei Silvia Rinderhagen unter der Telefonnummer 08233/5544 oder Claudia Genitheim unter der Telefonnummer 08233/20910 melden. Auch Helfer sind ihnen immer willkommen.

Ware Angeboten werden Kinderbekleidung der Größen 98 bis 176 sowie Spielzeug , Bücher und Freizeitartikel.

Themen folgen