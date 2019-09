vor 52 Min.

Kinder basteln für den Artenschutz

Kissinger Gartenbauverein stellt Vogeltränken her

Arten- und Naturschutz ist inzwischen ein sehr aktuelles Thema – auch für den Gartenbauverein Kissing. Die Arbeit des Vereins bezieht sich neben Informationsveranstaltungen und gemeinsamen Aktivitäten auch auf Pflege und Schutz der heimischen Pflanzen und Tiere.

Um schon die Jüngsten dafür zu sensibilisieren, organisierten die Vereinsmitglieder im Hof der Familie Sandler in Kissing an zwei Vormittagen für Kinder die Herstellung von Vogeltränken. Aus großen Blättern und Beton zauberten die kleinen Künstler mit Begeisterung sorgsam geformte Schalen.

Diese können anschließend mit Wasser befüllt werden und dienen dann als Vogeltränke. Damit bieten die Kunstwerke den gefiederten Gartenbesuchern eine kunstvoll gestaltete Trink- oder Bademöglichkeit. (FA)

Wer gerne mehr über weitere Aktivitäten des Gartenbauvereins Kissing erfahren möchte, ist zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, 16. Oktober, in der AWO-Begegnungsstätte in der Blumenstraße 9 in Kissing eingeladen. Die Veranstaltung des Vereins beginnt um 19 Uhr.

