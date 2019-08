00:31 Uhr

Kinder erkunden den Weitmannsee

Fischergilde bietet Aktion an

Auch in diesem Jahr haben 72 Kinder trotz der schlechten Wetterprognose im Rahmen des Ferienprogrammes einen abwechslungsreichen Tag am Weitmannsee in Kissing erlebt. Den Tag hatte die Fischergilde organisiert.

Nach der Begrüßung am Morgen durch Fritz Berger und den Vorsitzenden Peter Fischer machten die Kinder einen Rundgang um den See. Hier wurde viel Informatives zur Entstehung, aber auch zur Tier- und Pflanzenwelt am und im Wasser erläutert. Imker Alois Laber berichtete zudem zum Thema Bienen viel Interessantes.

Mit sieben Fischerbooten sowie einem Motorboot der DLRG ging es zur Schutzhütte auf dem See. Nach einer kleinen Stärkung wurde das Gewässer bei einer Bootsrundfahrt erkundet. Die Kinder entdeckten Biberburgen, übten sich im Rudern und auch eine Wasserschlacht durfte nicht fehlen. Um wieder zu Kräften zu kommen, wurde ein gemeinsames Mittagessen in der Schutzhütte eingenommen.

Nach einem Ratespiel und Leckereien ging es per Boot zurück zum Anlegesteg und zu Fuß zurück zum Treffpunkt Gaststätte. Am Nachmittag wurden die begeisterten Kinder mit vielen Eindrücken und im Regen munter verabschiedet.

Themen Folgen