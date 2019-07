vor 54 Min.

Kinder erleben Projekttag im Zoo

Einen Projekttag im Zoo hat die Kissingerin Tina Teike für die Klasse 4 b am Förderzentrum Königsbrunn organisiert.

Kissinger Lehramtsstudentin beendet Praktikumsjahr mit einer ganz besonderen Aktion

Einen Projekttag im Augsburger Zoo hat die Kissinger Lehramtsstudentin Tina Teike für ihre ehemalige Klasse organisiert. Sie hat ein Schuljahr lang ihr Praktikum im Rahmen des Studiums in der Klasse 4 b am Sonderpädagogischen Förderzentrum Christophorus Königsbrunn verbracht und viel mit den Kindern erlebt. Als Dankeschön für die schöne Zeit organisierte sie den Ausflug in den Zoo.

Dort durften die Schüler zwei Stunden lang in kleinen Gruppen von drei bis vier Personen den Zoo entdecken. Jede Gruppe hatte dabei die Aufgabe, ein Kreuzworträtsel zu lösen. Die Herausforderung dabei war, schneller zu sein als die anderen beziehungsweise mehr Lücken zu füllen. Außerdem sollte jeder der Schüler ein Tier genauer betrachten, um einen Steckbrief auszufüllen. Dieser wird verwendet, um ein Tierbuch für jeden Schüler zu erstellen.

Nach zwei Stunden trafen sich die Teilnehmer am großen Spielplatz, wo ein großes Picknick stattfand und die Kinder auf dem Spielplatz noch etwas Zeit verbringen konnten. Nebenbei konnten sich alle bedienen an Semmeln, Brezen, Wurst, Käse, Wienern, Melonen und Getränken. Natürlich durfte aber auch ein Einkauf im Süßigkeitenhaus nicht fehlen.

Nach diesem erlebnisreichen Tag hatten die Kinder noch ein besonderes Dankeschön für den Marktleiter Philipp Menz aus der Rewe-Filiale in Mering. Dieser hatte Tina Teike dabei unterstützt, den Ausflug zu organisieren und auch zu finanzieren, damit alle gemeinsam am Ende des Schuljahres noch etwas Schönes erleben konnten.

