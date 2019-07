vor 43 Min.

Kinder für gesunde Speisen gewinnen

Im Kindergarten Sommerkeller in Mering bereitet eine Ernährungsexpertin Snacks mit den Eltern zu

Die Tische im Garten des Kindergartens Sommerkeller in Mering waren voll mit grünen Schlangen, essbaren Fliegenpilzen und einem Piratenschiff aus Obst. Nur gesunde Lebensmittel wie Gurken, Tomaten, Obst, Quark und vieles mehr waren für Kinder ansprechend zubereitet worden.

Mit diesem Frühstücksbüfett endete im Meringer Kindergarten das Projekt „Na(h) gut“ nah kaufen – gut essen“ in diesem Jahr. Die Eltern einiger Kindergartenkinder hatten das Frühstück liebevoll gemeinsam mit der Ernährungsexpertin Barbara Straub vom Wittelsbacher-Land-Verein zubereitet.

Die Kinder wirkten begeistert und eifrig an dem Projekt mit. Am meisten freuten sie sich, wenn sie selbst schnippeln und etwas Leckeres wie Obstspieße und Brotgesichter zubereiten durften. Beim ersten Termin lernten die Kinder im Alter von vier und fünf Jahren spielerisch mit allen Sinnen die Nahrungsmittel kennen, und Gemüsearten wurden besprochen. Beim zweiten Mal teilte Barbara Straub die Nahrungsmittel in verschiedene Gruppen ein, erstellte im Spiel eine Pyramide und erklärte die Obstsorten. Mit dem gesunden Frühstück endete das Projekt. Im nächsten Kindergartenjahr darf ein Bauernhof besucht werden. Initiator des Projekts ist wieder der Wittelsbacher-Land-Verein. Die Kosten werden von den jeweiligen Gemeinden mitgetragen.

Hauptziel ist, dass Kindergartenkinder und Kinder ab der zweiten Jahrgangsstufe der Grundschule für gesunde Ernährung mit regionalen Produkten sensibilisiert werden.

