vor 35 Min.

Kindergarten Friedberg: Unbekannter stiehlt einen Stein

Ein Unbekannter brach in einem Friedberger Kindergarten einen Stein aus einer Mauer und nahm ihn laut Polizei mit.

Ein Unbekannter hat aus einer Mauer im Kindergarten in der Herrgottsruhstraße in Friedberg einen Stein aus einer Mauer gerissen und diesen mitgenommen. Die Mauer grenzt den Kindergarten vom danebenliegenden Spielplatz ab. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 130 Euro. Der Wert des Steines liege zwar nur im niedrigen zweistelligen Bereich, dennoch ermittelt die Polizei auch wegen Diebstahls.

Stein aus Mauer entfernt: Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Montag, dem 16. März und Dienstag, dem 21. April. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

