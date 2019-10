vor 21 Min.

Kindergarten St. Christophorus ist rundum neu

Der Kindergarten St. Christophorus in Friedberg wurde mit Millionenaufwand modernisiert und umgebaut. Jetzt fand die offizielle Einweihung statt. Foto: Thomas Goßner

Für zwei Millionen Euro wird die Kita am Wasserturm von Grund auf saniert. Zum Abschluss der Arbeiten gibt es ein großes Oktoberfest

Mit einem Oktoberfest feierte der Kindergarten St. Christophorus die Wiedereröffnung und Segnung seiner generalsanierten Räumlichkeiten. Mehr als 40 Jahre bei intensivster Nutzung habe die Einrichtung am Wasserturm bereits „auf dem Buckel“ gehabt, beschrieb Günther Riebel, Vorsitzender des Trägervereins Kinderheim Friedberg, die Hintergründe der Sanierung. Tatsächlich wurde er 1973 in Betrieb genommen und ist damit der zweitälteste Kindergarten, den der Kinderheim Verein betreibt.

Die Analyse des Instandhaltungsstatus und des Modernisierungsbedarfs zeigte, dass umfassende Maßnahmen erforderlich waren. Zunächst war geplant, den Kindergarten bei laufendem Betrieb zu sanieren, doch diese Absicht gaben die Verantwortlichen bald auf. Zu groß wäre das damit verbundene Sicherheitsrisiko gewesen, und auch die Sanierungszeit hätte sich deutlich verlängert. Stattdessen zogen die zwei Kindergartengruppen und die Krippengruppe an Ostern 2018 übergangsweise für ein Jahr in die bereitstehenden Container bei Herrgottsruh. Im September ging dort auch noch eine neue dritte Kindergartengruppe in Betrieb.

In der Zwischenzeit wurde der Kindergarten umfassend saniert. Im Keller ist ein attraktiver Raum mit Intensivraum für die neue Gruppe entstanden. Darüber hinaus entschied der Verein aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Kinder ihr Mittagessen in der Kindertagesstätte einnehmen, dafür einen großzügigen Essensraum zu realisieren. Dieser wird auch außerhalb der Essenszeiten rege genutzt. Weitere Maßnahmen umfassten die Sanierung von Fußböden, Fassade, Kücheneinrichtungen, Wänden und Pergola. Auch energetisch wurde das Gebäude generalsaniert.

Großes Lob hatte Vorstandsvorsitzender Günther Riebel für alle Projektbeteiligten, die mit Freude und Leidenschaft daran gearbeitet haben. „Hier haben alle von Anfang an mit viel Geduld und Engagement und Verständnis zusammengewirkt“, dankte Riebel. Sein Respekt galt insbesondere den Mitarbeitenden, für die die Sanierung eine große Herausforderung gewesen sei. Dank sprach Günther Riebel auch der Stadt für die gute Zusammenarbeit und die Bezuschussung aus, Knapp zwei Millionen Euro werden letztlich die Kosten für Sanierungsmaßnahmen betragen, einen Zuschuss von 120000 Euro leistete auch das Bistum Augsburg.

Mit großem Lob bedachte der Vereinsvorsitzende das ausführende Büro „Projektbüro 678“, dessen Inhaber Sevket Dalyanoglu und Architektin Sandra Meitinger sowie das Planungsbüro Moser und Jais, das Büro Weber und das Landschaftsplanungsbüro Brugger. „Ein bewährtes Team, das die Baustelle vom ersten Tag an bestens im Griff hatte“, so Riebel. Dafür spricht auch, dass die frisch sanierte Kindertagesstätte nach rund einem Jahr Bauzeit heuer an Ostern wieder bezogen werden konnte. Der Kinderheimverein betreibt im Stadtgebiet sieben Kindertagesstätten, die von rund 450 Mädchen und Buben besucht werden. (FA)

Themen folgen