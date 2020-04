vor 3 Min.

Kindergarten in Baindlkirch bekommt einen Anbau

Der Anbau an den Kindergarten in Baindlkirch hat trotz der derzeitigen Umstände begonnen.

In dem Rieder Ortsteil herrscht Bedarf für eine weitere Gruppe. Was das Projekt kostet

Trotz der derzeitigen Umstände haben die Arbeiten für den Anbau an den Kindergarten in Baindlkirch begonnen.

Da sich der Bedarf für eine weitere Kindergartengruppe in dem Rieder Ortsteil abgezeichnet hatte, wurde im vergangenen Jahr im Gemeinderat eine „flexible Lösung“ beschlossen. Diese umfasst ein Raumkonzept, das sowohl eine Nutzung als Krippe als auch als Kindergarten ermöglicht.

Da bereits ein genehmigter Antrag für einen eingruppigen Krippenanbau vorlag, war diese flexible Lösung mit ein paar Änderungen möglich. Die beziehen sich beispielsweise auf die Gruppenraumgröße, die Toiletten, den Garten und die Spielgeräte.

Derzeit laufen die Rohbauarbeiten. Die Aufträge für die Haustechnik wurden bereits vergeben. Die weiteren Ausschreibungen werden vom Planungsbüro Fußner und Kühne vorbereitet. Durch den Anbau soll ein dreigruppiger Kindergarten mit allen notwendigen Sozialräumen entstehen. Die Baukosten liegen bei rund 800000 Euro. Davon würden aber rund 470000 Euro gefördert, sagt Bürgermeister Erwin Gerstlacher. So sollen für das neue Kindergartenjahr, Start im September 2020, in der Gemeinde Ried alle Kinder einen Betreuungsplatz bekommen. „Dies ist mir sehr wichtig“, sagt Gerstlacher. Ried habe nach der Fertigstellung zwei gut ausgebaute Kinderhäuser in Ried und Baindlkirch. (hch)

