vor 35 Min.

Kipferlmarkt 2019 in Hofhegnenberg: Termine, Öffnungszeiten und Programm

Das Ambiente auf dem Kipferlmarkt in Hofhegnenberg ist jedes Jahr ganz besonders.

Am 7. Dezember eröffnet der Kipferlmarkt 2019 in Hofhegnenberg. Alles rund um Termine, Öffnungszeiten und Programm beim Weihnachtsmarkt in Hofhegnenberg.

Die Schlossherren von Hofhegnenberg laden zum Kipferlmarkt 2019. Was die Besucher im Innenhof des Schlosses Hofhegnenberg erwartet, lesen Sie hier in unserer Übersicht. Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm.

Start und Termine: Kipferlmarkt Hofhegnenberg 2019

Der Kipferlmarkt in Hofhegnenberg beginnt am Samstag, 7. Dezember, um 16 Uhr. Auch am Sonntag, 8. Dezember, öffnet der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt seine Türen.

Die Öffnungszeiten beim Kipferlmarkt Hofhegnenberg 2019

Sowohl am Samstag und Sonntag ist der Markt von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Das ist das Programm auf dem Kipferlmarkt Hofhegnenberg

Gottesdienste sind am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr.



Am Samstag findet um 16.45 Uhr eine Kirchenführung statt.

Um 17 Uhr gibt es am Samstag die Eröffnungsansprachen.

Am Samstag um 17.15 Uhr sind die Friedberger Jagdhornbläser zu hören.

Ab 18.15 Uhr am Samstag treten die Chorgemeinschaft Merching und die Bläser der Trachtenkapelle Steindorf auf.

Am Sonntag singt um 16.15 Uhr der Kindergartenchor Steindorf.

Ebenfalls am Sonntag spielen um 17 Uhr die Friedberger Jagdhornbläser,

Um 17.30 Uhr ist am Sonntag der Gesangsverein Mammendorf zu hören.

Am Sonntag um 18.45 Uhr findet die Kirchenführung statt und es spielen die Bläser der Trachtenkapelle Steindorf.

Der Nikolaus kommt am Sonntag um 16.30 Uhr.

Lesen Sie zum Kipferlmarkt Hofhegnenberg 2019 auch:

Die Schlossherren von Hofhegnenberg laden zum 20. Kipferlmarkt

Einen Überblick über die Weihnachtsmärkte in der Region finden Sie hier:

Diese Weihnachtsmärkte können Sie in der Region besuchen

Themen folgen