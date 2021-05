Die Derchinger Kapelle erstrahlt in neuem Glanz

Die kleine Feldkapelle in Derching hat schon Wurzeln und Dieben getrotzt. Sie ist Teil des Derchinger Besinnungsweges und wurde jetzt restauriert.

Weltweit hat die Marienverehrung große Bedeutung und ganz besonders in Bayern als „Patrona Bavariae“, die Schutzheilige Bayerns. Auch in Derching gibt es einen besonderen Ort der Marienverehrung: Die Feldkapelle ist jetzt restauriert worden.

Im Jahre 1877 wurde die Feldkapelle an der Frechholzhausener Straße in der Derchinger Flur feierlich eingeweiht. Maria-Anna Kastl, geborene Jaser, eine – so wird sie in zeitgenössischen Quellen beschrieben – „glühende Marienverehrerin“, hatte die Kapelle im neugotischen Stil erbauen lassen. In fünfter Generation hatte Maria-Anna Kastl 1848 die Gastwirtschaft mit Landwirtschaft in Derching von ihren Eltern übernommen. Nachdem ihre Ehe mit Paul Kastl aus Bitzenhofen kinderlos blieb, vererbte sie ihren Besitz samt Kapelle innerhalb der Verwandtschaft. Das Kleinod hatte die Erbauerin ihrer Namenspatronin, der Gottesmutter Maria, gewidmet.

Derching: Die Kapelle wurde restauriert

Ursprünglich zeigte die Kapelle das typische Äußere der Neugotik - unverputzte, rote Mauerziegel. Mitte der 1920er-Jahre wurde das Gebäude verputzt und mit Mörtelstuckrahmen versehen. Die jetzige Besitzerfamilie sei sehr um die Instandhaltung bemüht, sagt Leonhard Knauer vom Heimatkundeverein: „Mehrmals mussten die Schäden von Einbrüchen wieder instandgesetzt werden. Sogar das Kupferdach wurde einmal gestohlen.“

Das den Eingang flankierende Baumpaar wurde schon mehrmals erneuert, da deren Wurzelausläufer die Fundamente gefährdeten. So auch bei der jetzt beendeten Restaurierung. In Zusammenarbeit mit Denkmalamt, Kreisheimatpfleger und dem Derchinger Heimatkundeverein erhielt auch die Außenfassade eine neue Gestaltung, die sich am ursprünglichen Rot orientiert.

Die Feldkapelle ist eine Station im derzeit entstehenden Derchinger Besinnungsweg. Er soll bedeutende Stationen der Ortsgeschichte verbinden und zum Nachdenken anregen. (AZ)

