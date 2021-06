49-Jähriger verweigert Maske und spuckt Kunden in den Einkaufswagen

Bei einem Vorfall im Kissinger V-Markt muss die Polizei eingreifen. Gleich wegen mehrerer Delikte ermittelt sie nun gegen den Verursacher.

Ordentlich für Ärger sorgte ein 49-Jähriger am Freitagnachmittag im Kissinger V-Markt. Der Mann betrat den Verbrauchermarkt, ohne den wegen der Corona-Epidemie vorgeschriebenen Mundnasenschutz zu tragen. Als der 49-Jährige durch den Sicherheitsdienst diesbezüglich ermahnt wurde, habe er darauf zunächst nicht reagiert, berichtet die Polizei. Dann öffnete der Täter nicht bezahlte Lebensmittel und fing an, diese zu konsumieren. Anschließend steckte er die Ware in seine Taschen.

Mann spuckt Kunden im V-Markt in den Einkaufswagen

Weiter lief der 49-Jährige an einem unbeteiligten Zeugen vorbei und spuckte diesem in den Einkaufswagen. Die mittlerweile herbei gerufene Polizei musste einschreiten und erteilte dem Mann einen Platzverweis. Die Polizei Friedberg ermittelt nun wegen mehreren strafrechtlichen Verstößen gegen den 49-Jährigen - darunter Hausfriedensbruch und Diebstahl. (AZ)

