57-Jähriger fällt nach Zusammenstoß mit Elfjährigem in Kissing vom Rad

Ein elfjähriger Bub und ein 57-jähriger Mann stießen am Samstag mit ihren Fahrrädern in Kissing zusammen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein elfjähriger Bub mit seinem Fahrrad die Wiesenstraße überqueren. Ein 57-jähriger Fahrradfahrer bog im selben Moment von der Ringstraße in die Wiesenstraße ein und prallte mit dem Bub zusammen. Der Mann stürzte vom Rad und zog sich hierbei mittelschwere Gesichtsverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Elfjährige wurde leicht verletzt. Am Fahrrad des 57-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (AZ)