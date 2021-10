An der Ampel bei Kissing zu spät gebremst

Bei einem Unfall in Kissing entsteht ein Schaden in Höhe von 1800 Euro.

Am Freitagnachmittag kam es in Kissing zu einem Auffahrunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer musste an der roten Ampel an der Kreuzung B2/Grünzweigstraße abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende, ebenfalls 30-jährige, Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr auf das Auto auf. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. (AZ)