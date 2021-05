Audis stoßen beim Abbiegen in Kissing zusammen

Eine 69-Jährige fährt mit ihrem Audi in Kissing auf der Bahnhofstraße und biegt in die Münchener Straße ab. Sie stößt mit einer anderen Audi-Fahrerin zusammen

Gegen 9.10 Uhr fuhr eine 69-Jährige am Sonntag mit ihrem Audi auf der Bahnhofstraße in Kissing. Sie bog nach links in die Münchener Straße ein und übersah dabei eine 28-jährige Audi-Fahrerin, die ihr entgegen kam. Die Frauen stießen zusammen, blieben aber unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 7.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: