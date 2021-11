Auto kracht gegen Baum: Mutter und Tochter bei Unfall schwer verletzt

Eine 37-Jährige ist mit ihrer sieben Jahre alten Tochter in Kissing unterwegs. Plötzlich kommt das Auto von der Straße ab und kracht gegen einen Baum.

Nach einem Unfall sind eine 37-jährige Frau und ihre sieben Jahre alte Tochter schwer verletzt in die Universitätsklinik in Augsburg eingeliefert worden. Die Frau fuhr am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Kalkofenstraße in östlicher Richtung. Sie sei in einer Linkskurve kurz vor der Einmündung zur Meringer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, meldet die Polizei.

Unfall in Kissing: Ursache ist noch nicht geklärt

Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 5300 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kissing eilte ebenfalls zur Unfallstelle. Bislang ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. (AZ)