Autofahrer reagiert zu spät - Karambolage in Kissing

Ein Autofahrer biegt ab und muss dabei anhalten, eine Frau hinter ihm sieht das zu spät. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Renault-Fahrer und eine Opel-Fahrerin sind in Kissing aneinander gestoßen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Montag gegen 9.55 Uhr als ein 85-Jähriger von der Münchener Straße nach links in die Bahnhofsallee abbiegen wollte. Der Renault-Fahrer bog ab und musste währenddessen anhalten, weil ein Radfahrer ordnungsgemäß über die Bahnhofsallee querte. Eine 52-Jährige im Opel erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr dem Autofahrer auf. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. (AZ)

In der ersten Version des Artikels war zu lesen, der Radfahrer habe den Unfall ausgelöst. Dies wurde korrigiert.