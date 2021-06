Kissing

vor 46 Min.

Autofahrerin übersieht Rollerfahrer

Eine Frau will in die Münchener Straße in Kissing fahren. Beim Linksabbiegen übersieht sie aber einen Rollerfahrer und sie stoßen zusammen.

Am Dienstag kam es in Kissing an der Kreuzung von Kalkofenstraße und Münchener Straße zu einem Unfall. Eine 66-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Ford von der Kalkofenstraße links in die Münchener Straße abbiegen. Dabei übersah sie aber nach Angaben der Polizei einen 69-jährigen Rollerfahrer, der ihr entgegenkam. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt, der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 7000 Euro, heißt es von der Polizei. (AZ)

Themen folgen