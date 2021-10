BMW und Alfa krachen in Kissing ineinander

Der Fahrer eines Alfa-Romeo nimmt in Kissing einer Frau die Vorfahrt, sie krachen zusammen und es entsteht Sachschaden.

Ein Alfa-Romeo und ein BMW sind in Kissing am Montag in einen Unfall verwickelt gewesen. Laut Polizei stießen sie gegen 15.20 Uhr an der Kreuzung von Paarfeldstraße und Eichenweidweg zusammen. Der 67-jährige Fahrer des Alfa-Romeo war auf der Paarfeldstraße und hätte nach Angaben der Beamten eigentlich der 34-jährigen BMW-Fahrerin Vorfahrt gewähren müssen, die auf dem Eichenweidweg fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (AZ)