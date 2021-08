Bei Kontrolle auf der B2 Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen

Mit fast 1,9 Promille war ein Mann in der Nacht auf Samstag in Kissing auf der B2 unterwegs. Die Polizei stoppte ihn.

Bei einer Kontrolle auf der B2 in Kissing zog die Polizei Friedberg in der Nacht auf Samstag einen Mann aus dem Verkehr, der fast 1,9 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Polizei hatte an der Kissinger Ortsdurchfahrt um 2.30 Uhr nachts verdachtsunabhängig kontrolliert. Dabei hielt sie den 43 Jahre alten Mann in seinem BMW an.

Polizei kontrolliert Autofahrer in Kissing

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,86 Promille. Nach einer Blutentnahme wurden sowohl der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.