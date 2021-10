Besonderer Gottesdienst: "GoSpecial" ist zurück in Kissing

Erstmals seit eineinhalb Jahren gibt es wieder den besonderen Gottesdienst "GoSpecial" in Kissing. Am Sonntagabend geht es um die Sozialen Medien.

In den vergangenen eineinhalb Jahren war es dem Team um den GoSpecial-Gottesdienst in Kissing wegen Corona nur möglich, in den sozialen Netzwerken präsent zu sein.

Das Internet war im Lockdown für viele der einzige Kontakt nach „außen“. Doch wer heute öffentlich Inhalte in den sozialen Medien teilt, muss damit rechnen, dass es in den Kommentaren unter den Posts heiß her geht – Beleidigungen und Hass inklusive.

Gottesdienst in der Emmauskirche Kissing

Mit diesem Thema beschäftigt sich der nächste GoSpecial an diesem Sonntag, 24. Oktober, um 17.30 Uhr in der Emmauskirche. Er wirft die Frage auf, wie sich wohl Jesus an die Öffentlichkeit wenden würde. Hätte er Follower, einen Facebook-Account und würde er über Videos predigen? Und wie wäre seine Reaktion auf Hasskommentare?

Das Team der Emmausgemeinde bietet im Gottesdienst wieder einen Sketch und Livemusik zum Mitsingen an. Diakon David Mühlendyck beleuchtet das Thema mit seiner Predigt und stellt sich danach zum Kreuzverhör. Dieser interaktive Teil des GoSpecials, bei dem die Gottesdienstbesucher Fragen an den Prediger vorschlagen und ihre persönlichen Gedanken zum lauten Gebet notieren können, gehört zum GoSpecial dazu.

Der Gottesdienst wird auch auf Youtube gestreamt

Alle, die sich einen etwas anderen Gottesdienst wünschen, sind hier gut aufgehoben. Es gelten die aktuellen Coronaregeln, die auf der Internetseite der Gemeinde eingesehen werden können. Auch auf der Facebook- und Instagramseite des GoSpecial werden die Informationen weitergegeben. (AZ)

Der Gottesdienst wir auch live auf dem Youtube-Kanal der Emmausgemeinde gestreamt und kann auch im Nachhinein dort angeschaut werden.