Kissing

vor 17 Min.

Besucher verunsichert das Badeverbot am Weitmannsee

Am Weitmannsee in Kissing ist Baden derzeit verboten. In einer Wasserprobe sind gefährliche Fäkalbakterien festgestellt worden.

Plus Zurzeit ist es verboten, im Weitmannsee in Kissing zu baden. Besucher reagieren besorgt. Warnschilder sind nur vereinzelt zu finden. Besteht eine Gefahr für Hunde?

Von Philipp Schröders

Nur wenige Menschen sind an diesem Morgen am Weitmannsee unterwegs. Mehrere Graugänse plätschern im Wasser. Schwimmer sind keine zu sehen. Das liegt nicht nur an den kühlen Temperaturen. Baden ist seit Donnerstag im Weitmannsee verboten. Das Landratsamt hat die Regel erlassen, weil in einer Wasserprobe gefährliche Fäkalbakterien festgestellt worden sind.

Themen folgen