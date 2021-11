Blutspenderehrung: Kissing dankt den "Heldinnen und Helden des Alltags"

Plus Langjährige Blutspenderinnen und Blutspender werden in Kissing ausgezeichnet. Einer von ihnen ist Peter Wagner mit 150 Spenden, der seinen Eltern nacheifert.

Kissing ist seit vielen Jahren die einzige Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg, die ihre Spenderinnen und Spender persönlich ehrt. Bisher hatte die Ehrung immer im Rathaus stattgefunden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie in die Paartalhalle verlegt. Für Hans-Jürgen Pflügel war es die letzte Amtshandlung in seiner langen Tätigkeit beim Bayerischen Roten Kreuz Kissing (BRK).